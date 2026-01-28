Passo Fundo recebeu mais de R$ 1 milhão em emendas Pix em 2025; saiba para onde foram os recursos

Emendas são alvo de questionamentos no STF pela falta de transparência e rastreio. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Passo Fundo faz parte do grupo de 414 municípios gaúchos que receberam recursos por meio de emendas Pix em 2025. O total de R$ 1.044.450 foi destinado pelos deputados federais Marcel van Hattem (Novo) e Reginete Bispo (PT), suplente do deputado Paulo Pimenta (PT).

O montante se refere a emendas pagas até esta quarta-feira (28). O dinheiro já foi repassado para a conta do município, conforme consta no Portal da Transparência do governo federal.

Alvo de questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF) pela falta de transparência e rastreio, as emendas Pix foram criadas em 2019 e se caracterizam por ser um repasse direto da União a Estados e municípios, sem necessidade prévia de convênio ou rubrica específica no orçamento federal.

Oficialmente chamadas de "transferência especial", elas são individuais e impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório, caindo direto em uma conta corrente do ente federado. Dos 31 deputados da bancada gaúcha, 29 apresentaram emendas Pix em 2025. Foram 1.057 repasses feitos por este instrumento.

Para onde foram as emendas em Passo Fundo

O deputado Marcel van Hattem (Novo) destinou R$ 648.450,00 para a área da saúde, especificamente para custear a execução do projeto Jornada Segura no Hospital Municipal. A iniciativa prevê a implementação de um sistema digital de identificação e rastreabilidade do paciente e de medicamentos.

Para viabilizar o mecanismo, o dinheiro da emenda será usado para a compra de itens como notebooks, carrinhos para medicamentos, leitores de código QR e impressoras de etiquetas e pulseiras de identificação. Segundo a Secretaria de Captação de Recursos, o projeto aguarda início do processo licitatório.

Enquanto deputada em exercício, Reginete Bispo (PT) foi a única suplente gaúcha que destinou emenda Pix. O valor de R$ 396 mil foi apresentada quando a parlamentar ocupou a cadeira do deputado Paulo Pimenta, entre 2023 e começo de 2025.

O recurso foi designado ao setor de meio ambiente, para custear a compra de uma prensa de resíduos sólidos para a cooperativa de reciclagem Recibela (Cooperativa de Trabalho dos Recicladores do Parque Bela Vista). Conforme descrição do projeto, o equipamento deve otimizar o trabalho dos 68 cooperados que atuam no aterro.

Neste caso, conforme a Secretaria de Recursos, a execução está em fase de suplementação orçamentária — a prefeitura vai destinar verba complementar e, depois, a compra será licitada.

Transparência

Em outubro de 2025, o ministro do STF Flávio Dino determinou que Estados e municípios sigam o modelo federal de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares.

Um estudo apresentado à Corte, com base nas emendas Pix pagas em 2024, mostra que 17 Estados não informavam a localidade do gasto e 14 não especificaram o beneficiário de cada emenda. Em 37% dos 329 municípios avaliados, não havia divulgação de qualquer informação sobre emendas recebidas.

Uma lei aprovada em 2024 pelo Congresso determinou a criação de contas específicas para o pagamento das emendas Pix, substituindo contas de passagem que eram utilizadas nas transferências dos recursos e dificultavam a identificação do destino das verbas.