Passo Fundo abriu 1,6 mil vagas formais: confira o desempenho de cada setor no último ano

Passo Fundo registrou saldo positivo no mercado de trabalho formal em 2025, com 46 mil contratações entre os meses de janeiro e dezembro. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Apesar de um total positivo, o acumulado do mês de dezembro foi de 2,7 mil contratações frente a 3,9 mil desligamentos, encerrando com saldo negativo. Os setores que mais influenciaram os números do mês foram serviços (-715), seguido de comércio (-196) e indústria (-115).

No acumulado do ano, Passo Fundo registrou 46.156 contratações e 44.550 demissões, num saldo positivo de 1.606 vagas abertas ao longo de 12 meses.

Mesmo com mais abertura de postos formais, 2025 teve o pior saldo registrado desde a pandemia da covid-19. O ano de 2020 teve fechamento de 24,6 mil vagas de trabalho e saldo negativo de 701.

Porém, na análise do economista Julcemar Zilli, o ano não deve ser interpretado como um momento de "retração" do mercado de trabalho, mas sim de acomodação e ajuste.

— O aumento das demissões aponta mudança no comportamento das empresas, que passaram a contratar com mais critério, rever estruturas e buscar ganhos de produtividade. Fatores como o custo elevado do crédito, menor estímulo econômico e avanços na reorganização de processos produtivos ajudam a explicar esse movimento — pontua.

Geração de emprego mês a mês em 2025

Janeiro: 4.054 admissões e 3.713 desligamentos - saldo 341

4.054 admissões e 3.713 desligamentos - Fevereiro: 4.847 admissões e 3.949 desligamentos - saldo 898

4.847 admissões e 3.949 desligamentos - Março: 4.982 admissões e 4.349 desligamentos - saldo 633

4.982 admissões e 4.349 desligamentos - Abril: 4.187 admissões e 4.260 desligamentos - saldo -73

4.187 admissões e 4.260 desligamentos - Maio: 3.869 admissões e 3.942 desligamentos - saldo -73

3.869 admissões e 3.942 desligamentos - Junho: 3.411 admissões e 3.237 demissões - saldo 174

3.411 admissões e 3.237 demissões - Julho: 3.694 admissões e 3.763 desligamentos - saldo -69

3.694 admissões e 3.763 desligamentos - Agosto: 3.633 admissões e 3.351 desligamentos - saldo 282

3.633 admissões e 3.351 desligamentos - Setembro: 3.568 admissões e 3.336 desligamentos - saldo 232

3.568 admissões e 3.336 desligamentos - Outubro: 3.661 admissões e 3.442 desligamentos - saldo 219

3.661 admissões e 3.442 desligamentos - Novembro: 3.488 admissões e 3.293 desligamentos: saldo 195

3.488 admissões e 3.293 desligamentos: Dezembro: 2.762 admissões e 3.915 desligamentos - saldo -1.153

Setores que mais movimentaram Passo Fundo

O setor de serviços manteve a liderança nas contratações em 2025, com 24.082 admissões e 22.959 desligamentos. Dentre as atividades, destacaram-se informação, comunicação, finanças, imobiliários, profissionais e administrativos.

— O crescimento foi significativamente menor do que no ano anterior, quando o setor havia apresentado variação do estoque de empregos de 2,77%, frente a expressivos 16,17% em 2024. A redução do tempo médio de emprego dos desligados sugere um mercado mais seletivo, com menor tolerância a vínculos longos de baixa produtividade — analisa o economista.

A construção também apresentou um saldo positivo, com 221 novas vagas. Logo na sequência aparecem a indústria (184), o comércio (59) e a agropecuária (16).

Para 2026, o desafio deve ser buscar maneiras de transformar o cenário de cautela em novo ciclo de crescimento sustentável, como aponta Zilli:

— Será fundamental investir na qualificação da mão de obra, estimular o investimento produtivo e ampliar a diversificação da base econômica local. O próximo passo será garantir que a geração de empregos venha acompanhada de maior estabilidade, qualidade e produtividade, criando bases mais sólidas para o desenvolvimento econômico do município.

Parâmetro estadual

No mesmo ritmo, o Rio Grande do Sul registrou saldo negativo de vagas em dezembro. Foram 90.745 contratações e 127.452 demissões no Estado, o que significa o fechamento de 36.707 postos de trabalho.

No entanto, o saldo é positivo ao considerar todos os meses de 2025. No acumulado do ano, o Rio Grande do Sul abriu 46.277 postos formais de emprego. Foram 1.528.430 admissões e 1.445.503 desligamentos.