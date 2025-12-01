Venda de decoração de Natal em Passo Fundo cresce impulsionada por praticidade e aluguel

Valores de árvores de Natal podem variar entre R$ 99 e R$ 18 mil. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Com a aproximação das festas de fim de ano, a venda de decoração de Natal em Passo Fundo segue movimentando o comércio. O período mais intenso foi entre o final de outubro e as duas primeiras semanas de novembro, mas com mudanças no comportamento dos clientes.

As lojas especializadas percebem que, embora as pessoas não deixem de decorar, o consumo em 2025 é mais cauteloso, marcado por reaproveitamento de itens, compras planejadas e busca por praticidade.

Proprietária do Atacado Machado, Emanuele Machado relata que os consumidores não abriram mão da tradição natalina. Porém, escolhem com mais atenção o que levar para casa:

— As pessoas não deixaram de comprar, mas fizeram isso com mais cautela. Muitos estão utilizando itens que já tinham em casa e vêm para comprar algumas coisas para incrementar na decoração.

Mesmo com um perfil mais consciente, a loja registra um resultado acima do esperado: aumento de cerca de 20% nas vendas em relação ao ano passado, impulsionado também pela ampliação do setor de itens natalinos.

Serviço de montagem e entrega de árvores de Natal tem ganhado espaço na cidade. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Neste ano, já foram vendidos cerca de 400 pinheiros, boa parte montados pela equipe da loja, que oferece serviço de entrega e decoração aos clientes. A busca por praticidade é um dos principais motivos para a adoção desse modelo de negócio.

E as opções de árvores de Natal são para todos os gostos e bolsos: vão desde minipinheiros de R$ 99 até modelos de quase cinco metros de altura, que chegam a custar R$ 18 mil.

— Muitas pessoas chegam com referências das redes sociais e pedem para replicar. A gente monta conforme o orçamento do cliente — explica Emanuele.

Aluguel ganha espaço

Aluguel de itens decorativos chama a atenção de empresas pela praticidade. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Na Ambienta — há mais de 30 anos no ramo — o foco também está nos serviços que facilitam a vida de quem quer decorar residências ou empresas sem precisar lidar com montagem e desmontagem.

Além da entrega de pinheiros prontos, a loja oferece aluguel de peças, como guirlandas, presépios e árvores, modalidade que tem atraído principalmente as empresas. Cerca de 60% do serviço é destinado ao setor privado.

O aluguel funciona de forma simples: o cliente escolhe os itens, paga 60% do valor de venda, fica com a decoração durante novembro e dezembro, e a loja recolhe tudo em janeiro.

— Muitas pessoas procuram o aluguel por causa do espaço, de não precisar guardar tudo em casa depois, e pela praticidade — explica o proprietário Rafael Possan.

Neste ano, porém, o movimento foi mais contido, especialmente no varejo tradicional. Possan destaca que as demandas corporativas ajudaram a equilibrar a temporada:

— Tivemos queda tanto na venda quanto no aluguel em comparação com o ano passado, mas conseguimos atender clientes grandes, o que ajudou bastante.

Segundo ele, a compra do estoque em janeiro e fevereiro é fundamental para garantir preços e tendências. Isso porque a diferença de valor pode ser significativa: um pinheiro de 2,70 metros que custa R$ 2 mil no início do ano pode chegar ao dobro do preço se o cliente solicitar depois, quando a loja precisa encomendar o item fora da temporada.