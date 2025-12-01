Venda de decoração de Natal em Passo Fundo cresce impulsionada por praticidade e aluguel

Com a aproximação das festas de fim de ano, a venda de decoração de Natal em Passo Fundo segue movimentando o comércio. O período mais intenso foi entre o final de outubro e as duas primeiras semanas de novembro, mas com mudanças no comportamento dos clientes.
As lojas especializadas percebem que, embora as pessoas não deixem de decorar, o consumo em 2025 é mais cauteloso, marcado por reaproveitamento de itens, compras planejadas e busca por praticidade.
Proprietária do Atacado Machado, Emanuele Machado relata que os consumidores não abriram mão da tradição natalina. Porém, escolhem com mais atenção o que levar para casa:
— As pessoas não deixaram de comprar, mas fizeram isso com mais cautela. Muitos estão utilizando itens que já tinham em casa e vêm para comprar algumas coisas para incrementar na decoração.
Mesmo com um perfil mais consciente, a loja registra um resultado acima do esperado: aumento de cerca de 20% nas vendas em relação ao ano passado, impulsionado também pela ampliação do setor de itens natalinos.
Neste ano, já foram vendidos cerca de 400 pinheiros, boa parte montados pela equipe da loja, que oferece serviço de entrega e decoração aos clientes. A busca por praticidade é um dos principais motivos para a adoção desse modelo de negócio.
E as opções de árvores de Natal são para todos os gostos e bolsos: vão desde minipinheiros de R$ 99 até modelos de quase cinco metros de altura, que chegam a custar R$ 18 mil.
— Muitas pessoas chegam com referências das redes sociais e pedem para replicar. A gente monta conforme o orçamento do cliente — explica Emanuele.
Aluguel ganha espaço
Na Ambienta — há mais de 30 anos no ramo — o foco também está nos serviços que facilitam a vida de quem quer decorar residências ou empresas sem precisar lidar com montagem e desmontagem.
Além da entrega de pinheiros prontos, a loja oferece aluguel de peças, como guirlandas, presépios e árvores, modalidade que tem atraído principalmente as empresas. Cerca de 60% do serviço é destinado ao setor privado.
O aluguel funciona de forma simples: o cliente escolhe os itens, paga 60% do valor de venda, fica com a decoração durante novembro e dezembro, e a loja recolhe tudo em janeiro.
— Muitas pessoas procuram o aluguel por causa do espaço, de não precisar guardar tudo em casa depois, e pela praticidade — explica o proprietário Rafael Possan.
Neste ano, porém, o movimento foi mais contido, especialmente no varejo tradicional. Possan destaca que as demandas corporativas ajudaram a equilibrar a temporada:
— Tivemos queda tanto na venda quanto no aluguel em comparação com o ano passado, mas conseguimos atender clientes grandes, o que ajudou bastante.
Segundo ele, a compra do estoque em janeiro e fevereiro é fundamental para garantir preços e tendências. Isso porque a diferença de valor pode ser significativa: um pinheiro de 2,70 metros que custa R$ 2 mil no início do ano pode chegar ao dobro do preço se o cliente solicitar depois, quando a loja precisa encomendar o item fora da temporada.
