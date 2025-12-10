Saiba quando e onde será a 7ª edição do Outlet Passo Fundo

Outlet acontece no Bourbon Shopping Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A 7ª edição do Outlet Passo Fundo já tem data marcada: acontecerá de 6 a 8 de março, no Bourbon Shopping. As informações foram anunciadas na manhã desta quarta-feira (10), em evento na sede da CDL de Passo Fundo.

Serão disponibilizados 72 espaços para empresas que desejarem expor seus produtos, sendo que 70% já foram comercializados. O total é superior ao da última edição, que contou com a participação de 60 expositores.

A expectativa é de reunir uma variedade de produtos com condições especiais, como vestuário, calçados, eletrônicos, decoração, beleza, planos de internet e veículos.

Empresas com interesse em participar podem entrar em contato com a CDL Passo Fundo pelo telefone (54) 99914-2986.