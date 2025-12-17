Saiba como destinar o imposto de renda para ajudar crianças e adolescentes de Passo Fundo

De acordo com o Comdica, Passo Fundo tem potencial para arrecadar R$ 19 milhões. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em Passo Fundo, 17 entidades dedicadas à proteção e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes podem ser beneficiadas pela destinação de parte do Imposto de Renda (IR) ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumdica). A campanha "Transforme seu Leão em Leãozinho" segue ativa até o dia 30 de dezembro, oferecendo aos contribuintes a oportunidade de apoiar causas sociais na cidade.

— O recurso não é uma doação, é uma destinação. O contribuinte vai pagar esse imposto de qualquer forma, mas neste caso ele pode escolher para que o valor permaneça em Passo Fundo e fortaleça o trabalho das entidades — explica a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), Lilian Pfluck.

Leia Mais Pelo menos 17 entidades podem receber contribuições do imposto de renda em Passo Fundo

Atualmente, a rede de proteção no município atende cerca de 4 mil jovens. Aproximadamente 2,5 mil deles estão diretamente ligados a entidades da sociedade civil, enquanto os demais são assistidos por serviços do poder público, como a Secretaria de Assistência Social.

— As entidades desenvolvem oficinas, atividades pedagógicas, esportivas, culturais, além de oferecer alimentação, material escolar e acompanhamento social. Tudo isso tem custo e, sem o fundo, as entidades precisam recorres às ações alternativas — conta Lilian.

Apesar do grande potencial, a arrecadação em Passo Fundo ainda é subaproveitada. O Comdica estima que a cidade poderia arrecadar até R$ 19 milhões anualmente com a destinação do imposto. No entanto, o volume destinado atualmente para Fumdica e Fundo Municipal do Idoso (Fumui) soma cerca de R$ 3 milhões.

Como realizar a destinação do IR?

A destinação de parte do Imposto de Renda é um processo simples e sem custo adicional para o contribuinte, pois o valor é abatido do imposto já devido.

Quem pode destinar:

Pessoas físicas: Contribuintes que declaram o Imposto de Renda pelo modelo completo, com limite de até 6% do imposto devido.

Contribuintes que declaram o Imposto de Renda pelo modelo completo, com limite de até 6% do imposto devido. Pessoas jurídicas: Empresas tributadas pelo lucro real, que podem destinar até 1% do imposto.

Passo a passo para destinar:

Acesse o portal da prefeitura de Passo Fundo.

de Passo Fundo. Gere o boleto correspondente à destinação.

Efetue o pagamento ao fundo escolhido (Fumdica ou Fumui).

Posteriormente, deduza o valor na declaração anual do Imposto de Renda.

Também é possível fazer um depósito direto nas contas bancárias dos fundos:

Fumdica

Banrisul – Agência: 0310 C/C: 04.130.0270-4

– Agência: 0310 C/C: 04.130.0270-4 Banco do Brasil – Agência: 00922 C/C: 32.781-6

– Agência: 00922 C/C: 32.781-6 Caixa Econômica Federal – Agência: 28355 C/C 00600000988-6

Fumui

Banco: 041 – Banrisul

041 – Banrisul Agência: 0310

0310 Conta: 041304900-6