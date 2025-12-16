Preços de itens para a ceia de Natal em Passo Fundo variam até 30%

Quem vai às compras para a ceia de Natal em Passo Fundo, no norte do Estado, encontra variação de preços neste fim de ano. Alguns ingredientes estão até 30% mais baratos, enquanto outros apresentam aumento de 16%, conforme monitoramento do Centro de Pesquisa e Extensão da Universidade de Passo Fundo (UPF).
Na comparação com o ano passado, o azeite de oliva extravirgem é o item que puxa a queda dos preços. O valor da unidade de 500 ml caiu de uma média de R$ 59,99 no ano passado para R$ 42,99, uma redução de 28,34%.
Segundo o economista da UPF, Julcemar Zilli, a queda expressiva é justificada pela oferta no mercado externo:
— A normalização da oferta internacional, especialmente após a recuperação das safras europeias, e o câmbio mais favorável contribuíram para o movimento de queda.
Aumentos mais expressivos
Entre os aumentos mais significativos estão os do panetone e da uva passa. O doce de 400 g subiu de R$ 15,95 para R$ 17,49, o que equivale a 9,66%.
Esse aumento está associado ao fortalecimento das empresas premium e ao custo dos insumos, como a uva passa, que ficou 16,68% mais cara apenas neste ano.
Oscilação das carnes
As carnes, estrelas das ceias de Natal e Ano-Novo, também apresentaram mudanças nos custos. O lombo suíno teve redução de 14,33% e segue como uma opção mais em conta.
Já o peru aumentou de R$ 25,99 para R$ 28,24. O pernil manteve o mesmo valor de R$ 29,90 do ano passado. Assim como o tender, que oscilou o preço médio de R$ 52,49 para R$ 53,70.
Para o economista, a estabilidade ou pequena variação nos preços de alguns itens pode sugerir uma estratégia de precificação das redes varejistas para uma maior demanda nesses períodos sazonais.
— A baixa diferença, ou nenhuma, reflete em estratégias distintas entre redes varejistas. No caso do peru, por exemplo, sugere ajustes internos nas estratégias de precificação das redes, buscando equilíbrio entre margem e competitividade — aponta Zilli.
Complementando as carnes, a farofa teve um pequeno aumento de 5,27%. O pacote de 200 g, que era encontrado por R$ 4,74 no ano passado, agora custa R$ 4,99.
Já vinhos e espumantes, muito procurados para as festas, permaneceram estáveis, com uma redução de 1%. As garrafas de 750 ml são encontradas por um preço médio de R$ 28,90 (valor R$ 0,50 menor em relação ao ano passado).
Pesquisar é essencial para economizar
No balanço geral, o panorama em Passo Fundo combina reduções motivadas por fatores internacionais com aumentos de produtos importados ou industrializados.
Para o consumidor, a dica do economista segue sendo a de pesquisar os valores antes de ir ao supermercado:
— Temos indicativos de maior variação nas estratégias comerciais das redes, o que reforça a importância da pesquisa de preços para consumidores que buscam economia nas compras de fim de ano.
