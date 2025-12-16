Preços de itens para a ceia de Natal em Passo Fundo variam até 30%

Itens como peru, passas e farofa tiveram aumento no valor médio FelipeBallin / adobe.stock.com

Quem vai às compras para a ceia de Natal em Passo Fundo, no norte do Estado, encontra variação de preços neste fim de ano. Alguns ingredientes estão até 30% mais baratos, enquanto outros apresentam aumento de 16%, conforme monitoramento do Centro de Pesquisa e Extensão da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Na comparação com o ano passado, o azeite de oliva extravirgem é o item que puxa a queda dos preços. O valor da unidade de 500 ml caiu de uma média de R$ 59,99 no ano passado para R$ 42,99, uma redução de 28,34%.

Leia Mais Venda de decoração de Natal em Passo Fundo cresce impulsionada por praticidade e aluguel

Segundo o economista da UPF, Julcemar Zilli, a queda expressiva é justificada pela oferta no mercado externo:

— A normalização da oferta internacional, especialmente após a recuperação das safras europeias, e o câmbio mais favorável contribuíram para o movimento de queda.

Aumentos mais expressivos

Entre os aumentos mais significativos estão os do panetone e da uva passa. O doce de 400 g subiu de R$ 15,95 para R$ 17,49, o que equivale a 9,66%.

Esse aumento está associado ao fortalecimento das empresas premium e ao custo dos insumos, como a uva passa, que ficou 16,68% mais cara apenas neste ano.

Oscilação das carnes

As carnes, estrelas das ceias de Natal e Ano-Novo, também apresentaram mudanças nos custos. O lombo suíno teve redução de 14,33% e segue como uma opção mais em conta.

Já o peru aumentou de R$ 25,99 para R$ 28,24. O pernil manteve o mesmo valor de R$ 29,90 do ano passado. Assim como o tender, que oscilou o preço médio de R$ 52,49 para R$ 53,70.

Para o economista, a estabilidade ou pequena variação nos preços de alguns itens pode sugerir uma estratégia de precificação das redes varejistas para uma maior demanda nesses períodos sazonais.

— A baixa diferença, ou nenhuma, reflete em estratégias distintas entre redes varejistas. No caso do peru, por exemplo, sugere ajustes internos nas estratégias de precificação das redes, buscando equilíbrio entre margem e competitividade — aponta Zilli.

Leia Mais Horário de Natal permite que comércio de Passo Fundo funcione até as 21h a partir de segunda-feira

Complementando as carnes, a farofa teve um pequeno aumento de 5,27%. O pacote de 200 g, que era encontrado por R$ 4,74 no ano passado, agora custa R$ 4,99.

Já vinhos e espumantes, muito procurados para as festas, permaneceram estáveis, com uma redução de 1%. As garrafas de 750 ml são encontradas por um preço médio de R$ 28,90 (valor R$ 0,50 menor em relação ao ano passado).

Pesquisar é essencial para economizar

Pesquisar o valor médio dos produtos é a dica para economizar Ronald Mendes / Agencia RBS

No balanço geral, o panorama em Passo Fundo combina reduções motivadas por fatores internacionais com aumentos de produtos importados ou industrializados.

Para o consumidor, a dica do economista segue sendo a de pesquisar os valores antes de ir ao supermercado:

— Temos indicativos de maior variação nas estratégias comerciais das redes, o que reforça a importância da pesquisa de preços para consumidores que buscam economia nas compras de fim de ano.

Leia Mais Bolão de Passo Fundo mira prêmio da Mega da Virada com maior aposta do país e uso de IA