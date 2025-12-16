Economia

Economia nas festas
Notícia

Preços de itens para a ceia de Natal em Passo Fundo variam até 30%

Levantamento da Universidade de Passo Fundo (UPF) aponta queda no valor do azeite e alta para uva passa e panetone, por exemplo

Eduarda Costa

