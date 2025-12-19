Economia

PIB de Passo Fundo cresce e mantém cidade como a sexta economia do RS

Produto Interno Bruto da cidade chegou a R$ 14 bilhões em 2023, enquanto PIB per capita também cresceu, com a marca mais alta desde 2010. Município só não subiu de posição porque foi ultrapassado por Gravataí e Rio Grande

Eduarda Costa

