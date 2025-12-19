PIB de Passo Fundo cresce e mantém cidade como a sexta economia do RS

Cidade ocupa a 6ª posição do ranking. Diogo Zanatta / Especial

Apesar do Produto Interno Bruto (PIB) maior, Passo Fundo segue como a sexta economia do Estado. O resultado está no levantamento divulgado nesta sexta-feira (19) pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado ao governo gaúcho.

Os dados representam a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo município dentro de 2023. Naquele ano, a cidade do norte gaúcho atingiu PIB de R$ 14,06 bilhões.

O PIB per capita, que mostra a média de contribuição de cada habitante com a produção econômica do município, foi de R$ 68.227,53. É o maior número desde 2010 e representa aumento de 3,3% na comparação com 2022.

O levantamento também mostra que, em 2022, Passo Fundo chegou a ocupar a quarta posição entre os maiores PIB gaúchos, com R$ 13,6 bilhões.

À época, a economia passo-fundense era superada apenas por Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas. Porém, em 2023, Gravataí e Rio Grande superaram Passo Fundo que, apesar de aumentar o valor total do PIB, caiu para a sexta colocação (veja o ranking abaixo).

Municípios com maior PIB em 2023

Porto Alegre: R$ 104,7 bilhões Caxias do Sul: R$ 37,8 bilhões Canoas: R$ 29,1 bilhões Gravataí: R$ 15,5 bilhões Rio Grande: R$ 14,1 bilhões Passo Fundo: R$ 14,06 bilhões Santa Cruz do Sul: R$ 13,3 bilhões Pelotas: R$ 12,4 bilhões Novo Hamburgo: R$ 11,9 bilhões São Leopoldo: R$ 11,7 bilhões

Região destaque no PIB per capita

Além de Passo Fundo, outros municípios da região norte também se destacaram no fator econômico.

Os maior valor do PIB per capita em 2023 foi registrado em Muitos Capões, que lidera o ranking estadual com R$ 330 mil, impulsionado pela produtividade agropecuária, especialmente nas culturas de soja e milho.

Não-Me-Toque também aparece no ranking, na sexta posição com R$ 164,9 mil, além de Coxilha com R$ 130,9 mil.

Municípios com maior PIB per capita em 2023