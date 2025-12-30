Passo Fundo cria 210 novas vagas de emprego impulsionada pelo setor de serviços

Jovens de 18 a 24 anos tiveram o maior saldo no número de empregos (115). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Passo Fundo, no norte do Estado, registrou um saldo positivo de 210 postos de trabalho em novembro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Embora o número represente uma queda mensal desde agosto, este é o 10º mês do ano com mais admissões do que desligamentos na cidade.

Divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os números de novembro indicam 3.476 admissões e 3.266 desligamentos em Passo Fundo. O saldo de 210 vagas é cinco postos inferior ao de outubro. A próxima leitura, com os dados consolidados de dezembro, está prevista para 30 de janeiro.

O setor de serviços manteve a liderança nas contratações em novembro, com 1.814 admissões e 1.624 desligamentos, gerando 190 novas vagas. Dentre as atividades, destacaram-se informação, comunicação e os serviços financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos, seguidas por administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais.

O comércio também apresentou um saldo positivo, com 108 novas vagas. Em contrapartida, a indústria (-50), a construção (-35) e a agropecuária (-3) registraram queda no número de postos de trabalho.

Para a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Fátima Moretto, o desempenho do comércio reflete a sazonalidade de fim de ano. No entanto, ela alerta para a desaceleração geral do país.

— A indústria está mostrando que a taxa de juros muito elevada e a incerteza estão fazendo com que o setor básico, aquele que transforma, também recue. A indústria não vai apostar em um nível de atividade alto se não tem garantias de que aquela demanda vai se realizar por parte de quem comercializa aqueles bens — explicou.

A criação de vagas em novembro foi puxada, mais uma vez, pelas mulheres, com 168 novas contratações, enquanto os homens registraram 42. Jovens de 18 a 24 anos (115) e adolescentes até 17 anos (100) foram os principais responsáveis pela expansão do emprego formal na cidade.

No cenário nacional, o Brasil gerou 85.864 postos de trabalho em novembro, fruto de 1.979.902 admissões e 1.894.038 desligamentos.

Geração de emprego mês a mês

Janeiro: 4.043 admissões e 3.701 desligamentos: saldo 342

4.043 admissões e 3.701 desligamentos: Fevereiro: 4.835 admissões e 3.940 desligamentos: saldo 895

4.835 admissões e 3.940 desligamentos: Março: 4.977 admissões e 4.343 desligamentos: saldo 634

4.977 admissões e 4.343 desligamentos: Abril: 4.165 admissões e 4.164 desligamentos: saldo 1

4.165 admissões e 4.164 desligamentos: Maio: 3.851 admissões e 3.926 desligamentos: saldo -75

3.851 admissões e 3.926 desligamentos: Junho: 3.381 admissões e 3.205 demissões: saldo 176

3.381 admissões e 3.205 demissões: Julho: 3.684 admissões e 3.770 desligamentos: saldo -86

3.684 admissões e 3.770 desligamentos: Agosto: 3.611 admissões e 3.325 desligamentos: saldo 286

3.611 admissões e 3.325 desligamentos: Setembro: 3.562 admissões e 3.322 desligamentos: saldo 240

3.562 admissões e 3.322 desligamentos: Outubro: 3.640 admissões e 3.425 desligamentos: saldo 215

3.640 admissões e 3.425 desligamentos: Novembro: 3.476 admissões e 3.266 desligamentos: saldo 210.