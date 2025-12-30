Imobiliárias criam novas regras e ampliam análise de crédito em meio a salto de inadimplência nos aluguéis de Passo Fundo

Cidade tem 7 mil imóveis alugados. Reprodução RBS TV / Divulgação

As imobiliárias de Passo Fundo, no norte do Estado, registram preocupação pelo crescente número de atrasos no pagamento de aluguéis. Dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) apontam que, entre mais de 7 mil imóveis alugados na cidade, o atraso no pagamento de até duas semanas chegou a 43% em outubro. Em novembro, no último levantamento, o índice se mateve em 13,5%, e mais de 6% superaram 30 dias de inadimplência.

Diante desse cenário, as empresas do setor intensificaram a análise de crédito de futuros locatários. Em uma imobiliária, a inadimplência foi motivo de alerta neste ano, chegando a 6% dos locatários em alguns meses.

— O que observamos nos últimos trimestres foi, sim, uma alta bem considerável — disse Fabiane Fibrans, gestora administrativa e financeira da empresa.

Segundo ela, a saída para proteger os proprietários dos imóveis e a saúde financeira foi implementar novas regras na imobiliária.

— A análise cadastral está sendo mais detalhada e criteriosa, passando por um filtro antes de ir para a análise das garantidoras — explicou ela, que é a gestora administrativa e financeira.

O percentual de inadimplência nos aluguéis de Passo Fundo é sempre maior nos primeiros dias do mês, disse o delegado do Creci na cidade, Diego Prigol:

— Mas o pessoal tende a regularizar. O percentual de cerca de 5% que supera os 30 dias normalmente conseguimos negociar com as pessoas para evitar um processo de cobrança.

Segundo Prigol, que também é proprietário de uma imobiliária, o objetivo é sempre encontrar uma solução que beneficie todas as partes.

— É interessante para o proprietário do imóvel e para a imobiliária que o inquilino não saia. Então, fazemos um esforço extra para tentar conduzir da melhor forma essa situação — destacou.

Quando o alerta acende

"Temos prazo estipulado pelas seguradoras. Quando passa de 30 dias temos que comunicar", diz delegado do Creci.

No entanto, o sinal de alerta se acende nas imobiliárias quando o atraso persiste entre os inquilinos.

— A partir de quando o segundo boleto atrasa, aí acontece o problema. Normalmente é mais difícil de resolver, já sai da nossa alçada. Como temos um prazo estipulado pelas seguradoras, geralmente quando passa de 30 dias, já temos que comunicar. A negociação, então, passa diretamente com quem foi contratado pelo inquilino — detalhou Prigol.

Atrasar o aluguel pode gerar consequências para o locatário. A soma de multas e juros pode se transformar em uma "bola de neve" financeira, pesando cada vez mais no orçamento, como explica o economista Julcemar Zilli.

— Esse é um grande motivo que leva muitas pessoas à inadimplência, porque acabam se perdendo na organização. Por vezes, há demissões ou problemas de saúde que fogem ao controle, levando a atrasos em dívidas, e o aluguel acaba sendo uma delas — avaliou.

O economista ressalta o impacto do aluguel no dia a dia, uma das dívidas mais importantes. Zilli alerta que o não pagamento pode gerar situações de despejo e até processos judiciais.

Ele aconselha que, antes de fechar um contrato, o locatário procure por um aluguel que não comprometa excessivamente o orçamento.

— Normalmente, o que você pode comprometer do seu orçamento doméstico não deve passar de 25% a 30%. Claro que isso depende da renda mensal da família e do número de componentes. Mas que essa é uma das dívidas mais importantes, isso fica bem claro — concluiu.