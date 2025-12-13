Economia

Expectativa de vendas
Notícia

Horário de Natal permite que comércio de Passo Fundo funcione até as 21h a partir de segunda-feira

Alteração busca ampliar as vendas de final de ano e facilitar o acesso de consumidores que trabalham durante o dia

Tatiana Tramontina

