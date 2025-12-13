Horário de Natal permite que comércio de Passo Fundo funcione até as 21h a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (15), o comércio de Passo Fundo passa a operar com horário estendido até as 21h, como parte da programação especial de fim de ano.
A ampliação segue até o dia 23 de dezembro e tem como objetivo facilitar as compras de Natal, especialmente para quem trabalha em horário comercial.
A medida faz parte do acordo firmado entre o Sindilojas e o Sindicato dos Empregados no Comércio. Até este sábado (13), os lojistas estão autorizados a abrir até as 20h. Já entre os dias 15 e 23, o funcionamento pode se estender até as 21h, respeitando as regras previstas na convenção coletiva.
Para os lojistas, o novo horário representa uma oportunidade de alcançar um público que, muitas vezes, só consegue ir às compras no fim do dia. A gerente de uma loja de vestuários e calçados, Marisete Pozzebon destaca que a mudança exige adaptação interna, mas amplia o alcance do atendimento.
— Este novo horário é uma oportunidade para todos os clientes terem mais tempo disponível para comprar. Muitas pessoas trabalham e só conseguem vir no final da tarde ou à noite, e agora estamos liberados para atender esse público. Aumentamos a equipe, inclusive com freelancers, e tivemos um crescimento em torno de 10% no número de funcionários — afirma.
A expectativa positiva também se reflete em outras redes do comércio local. Supervisora de uma rede do setor vestuário, Andriele Lorandi avalia que o horário estendido aproxima o comércio de rua da dinâmica dos shoppings e deve contribuir para o movimento nos próximos dias.
— Às vezes a pessoa sai do trabalho e encontra a loja aberta, o que facilita. Esse horário alternativo dá mais flexibilidade, algo que os shoppings já oferecem. Para nós, é sempre muito bom. A expectativa é de boas vendas. Acredito que vamos atender até as 21h nos dias 21, 22 e 23, mas tudo vai depender do movimento — explica.
Apesar da autorização para ampliar o funcionamento, o atendimento pode variar conforme o segmento. Além disso, a convenção coletiva estabelece normas para o trabalho aos domingos.
Nos dias 14 e 21 de dezembro, a jornada deve ser limitada a seis horas, com funcionamento até as 20h. Já na véspera de Natal, em 24 de dezembro, o fechamento obrigatório ocorre às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, não é permitida a utilização de mão de obra de funcionários do comércio.