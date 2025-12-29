“É divertido sonhar”, diz organizadora de bolão do RS que apostou R$ 300 mil na Mega da Virada

Apostas podem ser feitas até o dia 31 nas lotéricas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um grupo de Passo Fundo, no norte do RS, reuniu 4 mil pessoas de todo o Brasil e apostou R$ 300 mil no sorteio da Mega da Virada. O objetivo é dividir o custo de uma aposta robusta e, assim, aumentar as chances de conquistar o prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história da loteria.

Nesta edição da Mega da Virada, as 4 mil cotas já estão esgotadas, com participantes de diversas partes do país.

— É muito divertido sonhar, e sonhar com a loteria faz todo mundo sorrir. Até mesmo quem compra um cartão simples, de R$ 6, sonha com o prêmio total. Não tem como não sorrir imaginando o que fazer com o valor — resume a advogada Patrícia Alovisi, que lidera o bolão.

Entre os apostadores, 2,6 mil optaram pela cota mais barata, de R$ 18. Caso o grupo acerte as seis dezenas sozinho, a estimativa é de que o prêmio seja dividido em R$ 50 mil para cada um dos que investiram o valor mínimo, podendo alcançar até R$ 10 milhões para quem adquiriu a cota máxima de R$ 3,6 mil.

Em entrevista ao programa Timeline da Rádio Gaúcha nesta segunda-feira (29), Patrícia explicou quais as chances do bolão garantir o prêmio bilionário.

Enquanto a chance de uma aposta de seis números ganhar o prêmio máximo é de uma em mais de 50 milhões, a nossa é de 0,01%. Temos um cálculo para quadra, que temos 99% de chances de levar. PATRÍCIA ALOVISI Organizadora do Boção Vai Que Dá

Para maximizar as chances de acerto, o grupo utiliza uma inteligência artificial desenvolvida especificamente para analisar jogos da loteria federal. O software seleciona os números a partir de estatísticas de sorteios mais frequentes, evitando repetições de sequências já utilizadas pelos demais jogadores do bolão.

Além do bolão principal de R$ 300 mil, o grupo abriu novas oportunidades para quem ficou de fora. São 400 cotas adicionais disponíveis, no valor de R$ 100 cada.

A Mega da Virada 2025 tem seu prêmio estimado em R$ 1 bilhão. O prazo final para registrar as apostas simples é até as 20h (horário de Brasília) de 31 de dezembro. O sorteio está agendado para as 22h do mesmo dia.