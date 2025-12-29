Economia

“É divertido sonhar”, diz organizadora de bolão do RS que apostou R$ 300 mil na Mega da Virada

Grupo de Passo Fundo busca prêmio do sorteio, com valor estimado em R$ 1 bilhão. Cotas do bolão foram esgotadas por participantes de todo o país

Eduarda Costa

