Economia

Hora das compras
Notícia

Comércio de Passo Fundo opera com horário estendido para ampliar vendas de Natal

Até sábado (13), lojas fecham somente às 20h. Já na próxima semana, abertura será permitida até 21h

Rebecca Mistura

