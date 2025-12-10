Comércio de Passo Fundo opera com horário estendido para ampliar vendas de Natal

Nesta semana, os lojistas poderão abrir até as 20h. Alencar Turella / Divulgação

O comércio de Passo Fundo, no norte do Estado, vai funcionar com horário estendido ao longo de dezembro. Até o próximo sábado (13), os lojistas poderão abrir até as 20h. Já entre 15 e 23 de dezembro, as lojas podem operar até 21h.

A medida tradicional no fim de ano busca tornar os horários de compras mais acessíveis à população no período que antecede o Natal. O acordo é firmado entre o Sindilojas e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

— No fim de ano, as lojas ampliam seus estoques, diversificam produtos e reforçam as equipes. Além disso, muitos estabelecimentos estendem seus horários de atendimento, facilitando a vida de quem tem uma rotina mais intensa — comenta Eduardo Chaves, gerente do Sindilojas.

Justamente pelos acordos, o atendimento pode variar em alguns casos. As lojas de eletrodomésticos de linha branca, por exemplo, têm regras específicas: de 1º a 12 de dezembro, o encerramento do expediente deve ocorrer às 19h.

E mesmo com a ampliação autorizada, os empresários também devem observar a convenção coletiva em vigor, que estabelece regras para mão de obra de funcionários aos domingos. Nos dias 14 e 21 de dezembro, a operação deve respeitar o limite de seis horas de jornada e abertura até 20h.

No dia 24 de dezembro, a véspera do Natal, o fechamento obrigatório é às 18h. Já nos dias 25 de dezembro e em 1° de janeiro de 2026, não poderá ser utilizada mão de obra de funcionários das empresas.