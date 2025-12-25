Com 2 mil participantes, bolão de Passo Fundo vai apostar R$ 300 mil na Mega da Virada

Apostas na Mega da Virada movimentam lotéricas por todo o Brasil. Reprodução RBS TV / Divulgação

A Mega da Virada de 2025 deve pagar um prêmio estimado em R$ 1 bilhão no sorteio do dia 31 de dezembro. Com a proximidade da data, lotéricas de Passo Fundo, no norte do Estado, registram movimento intenso nos últimos dias do ano.

— Eu jogo sempre os mesmos números e já consegui acertar quatro. Quem sabe não é a minha vez — diz esperançosa a comerciante Elenisa Badzinski.

Além das apostas individuais, os bolões também atraem muitos participantes, explica Aelton Silva, dono de uma lotérica da cidade:

— Tem bolão pronto que a própria lotérica faz, com jogos simples, mais em conta, até com mais dezenas. Tem um bolão que é mil reais, com 40 cotas. Mas dividir o prêmio não é nada mal.

Bolão gigante de Passo Fundo aposta em IA

Um dos grupos mais organizados em Passo Fundo é liderado pela advogada Patrícia Alovisi, que participa de apostas coletivas desde 2022. Para este ano, eles já reuniram mais de 2 mil pessoas e arrecadaram R$ 300 mil para a loteria, com mais de 8 mil combinações de jogos.

— A gente vê tanto bolão dando confusão, então como tínhamos gente capacitada no grupo, criamos uma empresa, um site, tudo fica registrado, e tem até uma empresa especializada que faz os pagamentos — conta.

Para aumentar as chances, o coletivo utiliza um sistema com inteligência artificial, que analisa os números mais sorteados e gera combinações. As apostas são feitas pelo site do Bolão Vai Que Dá e registradas na lotérica.

— Uma quadra já está garantida! Então, se for na aposta simples de seis, só vão faltar mais dois números (para o prêmio bilionário) — afirma a advogada.

No ano passado, o grupo de Passo Fundo acertou 28 vezes a quadra da Mega da Virada, o que rendeu um prêmio de R$ 30.409,12. Na ocasião, o coletivo havia apostado mais de R$ 204,1 mil na Mega-Sena e os acertos ocorreram em cartões de aposta de 12 dezenas.

Quanto cada participante pode ganhar no bolão de Passo Fundo?

Sorteio da Mega-Sena bilionária acontece às 22h de 31 de dezembro. Reprodução RBS TV / Divulgação

A cota mínima para participar do bolão é de R$ 18 e pode render um prêmio estimado em cerca de R$ 50 mil. Já a cota máxima é de R$ 3,6 mil, com um prêmio estimado para cada participante de mais de R$ 10 milhões, isso se o grupo acertar sozinho as seis dezenas.

Segundo os organizadores, o site agora terá apenas bolões avulsos com menos cotas e jogos diferentes, para quem não conseguiu participar da aposta principal. O sorteio da Mega-Sena da Virada acontece às 22h do próximo dia 31.