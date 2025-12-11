Cobrança do IPVA 2026 começa na próxima semana para 85 mil veículos em Passo Fundo

85 mil veículos estarão dentro da cobrança em Passo Fundo Bruno Todeschini / Agencia RBS

A partir da próxima terça-feira (16), mais de 85 mil veículos de Passo Fundo estarão dentro da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. O pagamento segue com descontos progressivos para quem antecipar e a possibilidade de parcelamento em seis vezes, alongando o prazo para quitação.

No município do norte gaúcho, cerca de R$ 144,3 milhões devem ser recolhidos em tributos. Seguem vigentes as mesmas alíquotas e os motoristas podem usar dos mesmos critérios de anos anteriores, como isenção por idade e desconto pelos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

Neste ano, porém, todos os proprietários de veículos terão um ponto em comum: o vencimento da cota única ocorre no dia 30 de abril de 2026, independentemente do final da placa (veja mais detalhes abaixo).

O parcelamento continuará disponível em até seis vezes, de janeiro a junho, com adesão obrigatória até 30 de janeiro. As parcelas podem ser quitadas nos bancos conveniados ou via Pix.

— Quase um quarto da frota de todo o Rio Grande do Sul pode garantir mais de 25% de redução no imposto. É uma vantagem concreta para quem se organiza, aproveita o 13º e mantém as contas em dia — destaca o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves.

Para ajudar os contribuintes a entender quanto pagarão e qual o melhor momento para quitar o tributo, Zero Hora lançou uma calculadora exclusiva do IPVA 2026, que mostra automaticamente todas as combinações possíveis de descontos. Basta acessar a reportagem.

Pagamento antecipado

Quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro tem os maiores benefícios:

Pessoa Física

3% de desconto direto

Não aplicação da variação da UPF (estimada em 4,43%)

(estimada em 4,43%) Desconto total pode chegar a 25,69% somando Bom Motorista e Bom Cidadão

Pessoa Jurídica

3% de desconto

Não aplicação da variação da UPF

Desconto total pode chegar a 7,11%

Após o período de dezembro, os descontos da antecipação passam a diminuir mês a mês e influenciam diretamente o percentual máximo que pode ser alcançado por pessoa física (com acúmulo dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão).

Pagamento até 30 de dezembro

Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS

Máximo pessoa física: 25,69%

Máximo pessoa jurídica: 7,11%

Pagamento até 30 de janeiro de 2026

Antecipação: 3%

Máximo pessoa física: 22,40%

Pagamento até 27 de fevereiro de 2026

Antecipação: 2%

Máximo pessoa física: 21,60%

Máximo pessoa jurídica: 2%

Pagamento até 31 de março de 2026

Antecipação: 1%

Máximo pessoa física: 20,80%

Máximo pessoa jurídica: 1%