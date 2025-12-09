Bolão de Passo Fundo mira prêmio da Mega da Virada com maior aposta do país e uso de IA

Sorteio será realizado na quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025 Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um grupo de amigos de Passo Fundo, no norte do RS, projeta reunir R$ 300 mil para a maior aposta de bolão da Mega da Virada de 2025, que pode pagar até R$ 1 bilhão. A iniciativa, que visa atrair cerca de duas mil pessoas pela plataforma online Bolão Vai que Dá, já conquistou R$ 30,4 mil no ano passado.

A plataforma é aberta ao público, que pode participar comprando cotas de R$ 18 a R$ 3,6 mil. Para se juntar ao bolão, basta escolher a cota de investimento, preencher os dados pessoais e e-mail.

— Estamos com grandes expectativas de ser o maior bolão do país, tanto em número de apostas quanto em número de participantes — explica a advogada Patrícia Alovisi, uma das idealizadoras.

Para maximizar as chances de acerto, o grupo utiliza uma inteligência artificial desenvolvida especificamente para analisar jogos da loteria federal. O software escolhe os números a partir de estatísticas dos sorteios mais frequentes, evitando repetir sequências já usadas pelos demais jogadores do bolão.

A estratégia de apostas prevê o seguinte conjunto, realizado conforme a evolução das vendas: duas apostas de 15 dezenas, 8.350 apostas simples, 13 apostas de 12 dezenas e 234 apostas de nove dezenas por cartão.

— O objetivo é aumentar nossas chances milhares de vezes, dividindo o custo das apostas. A lógica é simples: compartilhar para ganhar — resume Patrícia.

Para participar da aposta, os interessados podem acessar o site oficial do Bolão Vai que Dá neste link.

Bolão já garantiu a quadra

No ano passado, o hiper bolão criado em Passo Fundo acertou 28 vezes a quadra na Mega da Virada e o prêmio conquistado pelo grupo foi de R$ 30.409,12. Ao todo, o bolão apostou R$ 204.160 na Mega-Sena e os acertos ocorreram em cartões de aposta de 12 dezenas.

Mega da Virada 2025

A Mega da Virada deste ano tem prêmio estimado em R$ 850 milhões, com potencial para chegar a R$ 1 bilhão. O prazo final para registrar as apostas simples é até as 20h (horário de Brasília) de 31 de dezembro de 2025. O sorteio está agendado para as 22h (horário de Brasília) do mesmo dia.