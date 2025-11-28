Passo Fundo mantém saldo positivo pelo terceiro mês consecutivo e cria 215 vagas formais

Município é o quinto com o maior número de vagas abertas no Rio Grande do Sul. CESARVR / stock.adobe.com

Pelo terceiro mês consecutivo, Passo Fundo registrou saldo positivo de vagas de emprego. Em outubro, foram 3.640 admissões e 3.425 desligamentos, gerando um saldo de 215 postos de trabalho.

No ranking estadual, o município é o quinto com o maior número de vagas abertas. Está atrás apenas de Porto Alegre (397), Vacaria (292), Santa Rosa (263) e Canoas (232).

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na quinta-feira (27), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Leia Mais CDL Passo Fundo promove feirão digital de renegociação de dívidas

O setor de serviços segue na liderança das contratações, com 1.830 admissões e 1.582 desligamentos, resultando em um saldo de 248 vagas. As atividades ligadas à informação, comunicação e aos serviços financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos foram as que mais puxaram o desempenho do segmento.

Após um setembro marcado por retração no comércio (-41) e na agropecuária (-6), outubro trouxe recuperação nos dois segmentos, que fecharam o mês com 22 e 18 vagas abertas, respectivamente. Por outro lado, a indústria (-46) e a construção (-27) mantiveram desempenho negativo.

— O comércio deu uma aquecida em função da preparação para uma renda extra que vem no final do ano, que é o 13º salário, além das festas de final de ano. Então, essa é uma fase de preparação. Além de vagas temporárias, existe uma expectativa de renda e, em função dessa expectativa, é que se contrata novos trabalhadores — explica a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Fátima Moretto.

Leia Mais Be8 anuncia nova usina de biodiesel no Mato Grosso e sela parceria para vender CO2 biogênico em Passo Fundo

O perfil dos empregados na cidade segue sendo favorável para as mulheres, com 193 contratações, enquanto os homens registraram 22.

Os jovens de 18 a 24 anos (179) e adolescentes até 17 anos (70) foram os principais responsáveis pela expansão do emprego formal em Passo Fundo. Já adultos de 30 a 39 anos fecharam o mês com saldo negativo (-61).

A próxima leitura do Caged, com os dados consolidados de novembro, está prevista para 29 de dezembro.

Leia Mais Pagamento do 13º salário deve injetar mais de R$ 310 milhões na economia de Passo Fundo

Geração de emprego mês a mês

Janeiro: 4.043 admissões e 3.701 desligamentos: saldo 342

4.043 admissões e 3.701 desligamentos: Fevereiro: 4.835 admissões e 3.940 desligamentos: saldo 895

4.835 admissões e 3.940 desligamentos: Março: 4.977 admissões e 4.343 desligamentos: saldo 634

4.977 admissões e 4.343 desligamentos: Abril: 4.165 admissões e 4.164 desligamentos: saldo 1

4.165 admissões e 4.164 desligamentos: Maio: 3.851 admissões e 3.926 desligamentos: saldo -75

3.851 admissões e 3.926 desligamentos: Junho: 3.381 admissões e 3.205 demissões: saldo 176

3.381 admissões e 3.205 demissões: Julho: 3.684 admissões e 3.770 desligamentos: saldo -86

3.684 admissões e 3.770 desligamentos: Agosto: 3.611 admissões e 3.325 desligamentos: saldo 286

3.611 admissões e 3.325 desligamentos: Setembro: 3.562 admissões e 3.322 desligamentos: saldo 240

3.562 admissões e 3.322 desligamentos: Outubro: 3.640 admissões e 3.425 desligamentos: saldo 215