Pagamento do 13º salário deve injetar mais de R$ 310 milhões na economia de Passo Fundo

O pagamento do 13º salário deve injetar até R$ 314 milhões na economia de Passo Fundo neste fim de ano. A estimativa é do Observatório Econômico da prefeitura, publicada nesta sexta-feira (21).

O levantamento tem como base os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Caged, que apontam 78,6 mil trabalhadores formais em Passo Fundo, com média salarial de R$ 4 mil (até setembro).

Considerando estes números, somente a primeira parcela, que deve cair na conta dos trabalhadores formais até 28 de novembro, deverá movimentar R$ 157,3 milhões na cidade. Até 20 de dezembro, data prevista para o pagamento da parcela única a quem optar por este formato, o total chega a R$ 314,6 milhões.

— É um momento em que o dinheiro circula mais rápido e beneficia toda a cadeia produtiva, gerando empregos, impulsionando os pequenos negócios e consolidando Passo Fundo como um polo regional de oportunidades — disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas.

Setor de serviços tem maior injeção econômica

A maior parte da injeção econômica virá do setor de serviços, com 41,9 mil trabalhadores. Só neste segmento, a previsão é de que R$ 181,8 milhões circulem na economia até dezembro. A primeira parcela representa cerca de R$ 90,9 milhões.

O setor do comércio também terá participação relevante, com 21,3 mil trabalhadores CLT em Passo Fundo. A primeira parcela deve resultar em aproximadamente R$ 37,7 milhões injetados, enquanto a soma das duas parcelas pode chegar a R$ 75,4 milhões.