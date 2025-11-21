Economia

Estimativa
Notícia

Pagamento do 13º salário deve injetar mais de R$ 310 milhões na economia de Passo Fundo

Levantamento leva em conta os 78,6 mil trabalhadores formais em Passo Fundo. Média salarial é de R$ 4 mil

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS