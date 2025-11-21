Pagamento do 13º salário deve injetar mais de R$ 310 milhões na economia de Passo Fundo

O pagamento do 13º salário deve injetar até R$ 314 milhões na economia de Passo Fundo neste fim de ano. A estimativa é do Observatório Econômico da prefeitura, publicada nesta sexta-feira (21).
O levantamento tem como base os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Caged, que apontam 78,6 mil trabalhadores formais em Passo Fundo, com média salarial de R$ 4 mil (até setembro).
Considerando estes números, somente a primeira parcela, que deve cair na conta dos trabalhadores formais até 28 de novembro, deverá movimentar R$ 157,3 milhões na cidade. Até 20 de dezembro, data prevista para o pagamento da parcela única a quem optar por este formato, o total chega a R$ 314,6 milhões.
— É um momento em que o dinheiro circula mais rápido e beneficia toda a cadeia produtiva, gerando empregos, impulsionando os pequenos negócios e consolidando Passo Fundo como um polo regional de oportunidades — disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas.
Setor de serviços tem maior injeção econômica
A maior parte da injeção econômica virá do setor de serviços, com 41,9 mil trabalhadores. Só neste segmento, a previsão é de que R$ 181,8 milhões circulem na economia até dezembro. A primeira parcela representa cerca de R$ 90,9 milhões.
O setor do comércio também terá participação relevante, com 21,3 mil trabalhadores CLT em Passo Fundo. A primeira parcela deve resultar em aproximadamente R$ 37,7 milhões injetados, enquanto a soma das duas parcelas pode chegar a R$ 75,4 milhões.
Na indústria, são 10,9 mil trabalhadores, com total de R$ 45,2 milhões até dezembro. Na construção civil, os 3,5 mil devem movimentar R$ 12,1 milhões até o fim do ano. E na agropecuária, com 727 trabalhadores, o impacto estimado é de R$ 2,6 milhões no total.