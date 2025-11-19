Impulsionado pelo fim de ano, comércio de Passo Fundo tem vagas temporárias e efetivas

Datas comemorativas de final de ano movimentam comércio, que precisa de reforço no atendimento. Felipe Rosa / Divulgação

O fim do ano aquece as vendas e também o mercado de trabalho em Passo Fundo, no norte do Estado. Com a aproximação da Black Friday e do Natal, o comércio procura reforçar as equipes através de vagas temporárias.

Uma das redes que já iniciou o processo seletivo é o Grupo Grazziotin, que está com 26 vagas temporárias abertas na cidade do norte gaúcho para atuação entre 24 de novembro e 24 de dezembro. As funções são voltadas, principalmente, ao atendimento e organização das lojas.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e disponibilidade de horário. Conforme a gerente do setor de recrutamento da empresa, Franciele Casanova, o período permite conhecer novos profissionais:

— Além disso, também é uma oportunidade para apresentarmos nosso plano de desenvolvimento interno.

Em Passo Fundo, o FGTAS/Sine confirmou a abertura de 10 vagas temporárias para o período, e outras 180 efetivas, como atendente de loja e adesivador. O número reforça a tendência de priorizar vínculos fixos.

— Estivemos fazendo visitas semanais no comércio para tentar arrumar essas vagas temporárias. Tem empresas que não estão conseguindo produzir e não podem pegar clientes porque não têm mão de obra — relata o coordenador do FGTAS/Sine Passo Fundo, Cassiano Paim Bandeira.

Contratações efetivas ganham força

No mercado de trabalho de Passo Fundo, cresce o interesse (e a necessidade) por contratações efetivas. Desde o início de novembro, a plataforma CDL Emprego recebeu mais de 1 mil candidatos e concentra, atualmente, mais de 350 vagas abertas.

Todas são de caráter permanente, ofertadas por 165 empresas associadas. Para o presidente da CDL, Evandro Pereira da Silveira, o comportamento do mercado reflete maturidade e planejamento.

— As empresas buscam estruturas mais sólidas para o próximo ciclo, apostando em equipes comprometidas e preparadas para crescer junto delas. O comércio local vive um momento estratégico, impulsionado pelas campanhas de fim de ano, e isso amplia a busca por profissionais qualificados.

Quando a contratação vira um desafio

Lojas colocam cartazes nas portas para sinalizar vagas abertas. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A demanda por trabalhadores fixos também reflete entre os pequenos comerciantes, que enfrentam dificuldade para preencher as posições.

O lojista Volmir Danieli está com uma vaga efetiva aberta para atendente desde outubro. Além disso, também abriu uma vaga temporária para reforçar o atendimento em novembro e dezembro.

Mesmo utilizando diferentes estratégias, como divulgação nas redes sociais, cartaz na frente da loja, anúncio via CDL e participação no Café com Emprego, os currículos recebidos não têm sido suficientes.

— Não sei se vou conseguir encontrar. A vaga fixa está aberta há semanas e ainda não tivemos retorno que atendesse à necessidade da loja — conta o empresário.

Hoje, o negócio funciona com quatro pessoas, incluindo Volmir e a esposa, o que torna ainda mais urgente a busca por reforço para o período de maior fluxo de clientes.