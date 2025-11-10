Fresol termina com público recorde e salto no volume de vendas

A Feira de Economia Solidária (Fresol) terminou no domingo (9) com público recorde e aumento no volume de vendas. Segundo a organização do evento, 30 mil visitantes passaram pelos estandes montados no Bourbon Shopping, em Passo Fundo, nos quatro dias de feira, que começou na quinta (6).

O volume em vendas é estimado em R$ 300 mil, ou 15% maior que no evento realizado no ano passado. Ao todo, 140 expositores ofereceram ao público produtos agroecológicos e orgânicos, artesanato e arte sustentável, biocosméticos, moda sustentável e gastronomia.

— Foi uma das maiores edições de todos os tempos, o que se deve à qualidade dos produtos, empenho dos expositores, aporte financeiro dos patrocinadores oficias: prefeitura e governo federal, além dos apoiadores e os parceiros, e do público que prestigiou o evento. Fica aqui nosso muito obrigado — disse o coordenador da Fresol, Ademar Marques.

Um dos momentos mais aguardados, foi o Fresol Slow Fashion, desfile de moda criativa e sustentável que levou à passarela propostas de moda sustentáveis para todas as pessoas. Com o tema “Reexistir: Moda Étnica, Sustentável e Reinventada”, o desfile apresentou criações de marcas como Maysú, Diantal e Justa Trama, além de peças desenvolvidas pelo curso de Design de Moda da UPF.

Leia Mais Fresol: carbono neutro vira referência em sustentabilidade no norte gaúcho

O evento teve a participação especial do Instituto Kaingang, que abriu o desfile com peças com grafismos indígenas e mostrou a cultura e identidade dos povos originários.