Economia

Desde a enchente
Notícia

Ferrovias paradas há mais de um ano causam prejuízo milionário e MPF cobra explicações sobre retirada dos trilhos no RS; entenda

Uma única empresa de Passo Fundo vai pagar R$ 8 milhões a mais neste ano para garantir entrega de produto via modal rodoviário. Situação se repete em outras regiões do Estado

Everson Dornelles

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS