Empresário João Kepler realiza mentoria para formação de investidores em Passo Fundo

Curso acontece nesta quinta-feira (13). Matheus Moraes / Propósito

O Instituto Aliança Empresarial de Passo Fundo promove nesta quinta-feira (13) um curso intensivo para formação de investidores-anjo focados em negócios inovadores. O Hub Aliança recebe João Kepler, empreendedor e lead partner na Bossa Invest — considerado um dos principais investidores do Brasil.

O empresário realiza uma mentoria com lideranças, CEOs e profissionais liberais. A meta é capacitar os participantes para identificar oportunidades em startups, negociar acordos, mitigar riscos e construir um portfólio de sucesso.

O treinamento ocorre das 9h às 17h, em uma imersão para desenvolver habilidades e fornecer ferramentas e conhecimentos essenciais. Jairo Margatho, Diretor de Venture Capital na Bossa Invest, também participa da formação.

Referência em inovação

João Kepler é empreendedor, investidor-anjo, escritor e palestrante, reconhecido como uma das principais referências em inovação e investimento em startups no Brasil. Estudou Administração na University of Miami e construiu sua carreira empreendendo e investindo em negócios de base tecnológica.

É sócio e Chief Visionary Officer da Bossa Invest (antiga Bossa Nova Investimentos), uma das maiores empresas de venture capital do país, com mais de 500 startups no portfólio. Foi eleito diversas vezes Melhor Investidor-Anjo do Brasil pelo Startup Awards e é autor de vários livros sobre empreendedorismo e “smart money”.