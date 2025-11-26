CDL Passo Fundo promove feirão digital de renegociação de dívidas

Quase 40% das pessoas físicas de Passo Fundo estão negativadas. Porthus Junior / Agencia RBS

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo promove até este sábado (29) o Super Feirão Zero Dívida 2025. A iniciativa, realizada com apoio da Rede de Entidades Parceiras, é totalmente digital e reúne mais de 4,5 mil empresas do Rio Grande do Sul para renegociação de dívidas.

O evento ocorre em um cenário de aumento da inadimplência. Em outubro, 39,41% das pessoas físicas estavam negativadas em Passo Fundo, segundo dados da Equifax | Boa Vista. Este é o maior índice desde janeiro.

Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego é de 5,6% no Brasil e 4,3% no Estado. A aposta é que o pagamento do 13º salário — que deve ser depositado até o dia 30 de novembro — amplie a capacidade de negociação dos consumidores.

— O feirão cria oportunidades reais para duas pontas. Para o consumidor, é a chance de reorganizar as finanças com condições diferenciadas. Para as empresas, representa previsibilidade, recomposição de receita e uma aproximação genuína com seus clientes — destacou Valter Ceolin, diretor de SCPC da CDL Passo Fundo.

Para participar, os interessados devem acessar o site superfeiraozerodivida.com.br, informar seus dados, consultar pendências e negociar diretamente com o credor. As empresas podem se inscrever pelo telefone (54) 3311-6096.