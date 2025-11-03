Be8 firma parceria com associações de cerealistas para impulsionar produção de etanol e glúten vital

Assinatura ocorreu durante visita técnica à unidade de produção da Be8 em Passo Fundo Be8 / Divulgação

A Be8 assinou nesta segunda-feira (3) um termo de cooperação técnico-comercial com a Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul (Acergs) e a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra).

O acordo visa impulsionar a cadeia produtiva de trigo e cereais como triticale, sorgo e milho. Os grãos serão usados como matéria-prima para a produção de etanol e glúten vital na planta industrial da Be8, em Passo Fundo.

As entidades trabalharão em conjunto para definir diretrizes técnicas, comerciais e operacionais que estimulem o uso de cereais de inverno e outras culturas alternativas na indústria de biocombustíveis.

— Queremos construir um modelo de negócio que seja bom para todos, indústria, produtores e consumidores, com geração de renda, empregos e energia limpa, criando um novo mercado — explica o presidente da Be8, Erasmo Battistella.

A assinatura ocorreu durante visita técnica à unidade de produção da Be8 em Passo Fundo e marcou o início da cooperação. A iniciativa busca agregar valor à produção agrícola, diversificar as fontes de renda do produtor rural e ampliar a oferta de matérias-primas nacionais para o setor energético.

— Este é um passo importante na integração entre o setor cerealista e a indústria de biocombustíveis. Estamos abrindo novas oportunidades para os produtores gaúchos e fortalecendo a economia regional — destacou Jerônimo Goergen, presidente da Acebra.

— A consolidação de uma agenda de inovação e sustentabilidade que coloca o Rio Grande do Sul na vanguarda da produção de etanol a partir de cereais — completou o representante da Acergs, Roges Pagnusat.