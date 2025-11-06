Aumento na demanda por flores naturais impulsiona produção e comércio no norte do RS

O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de flores do Brasil. E no norte do Estado, a região do Alto Uruguai aposta no cultivo de diferentes espécies para impulsionar a economia.

Segundo dados da Emater, a área de cultivo exclusivo de flores na região é de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos entre oito produtores comerciais.

Em Erechim, o casal Mariana Watanabe e Adriano Quadros decidiu investir na floricultura utilizando uma área ociosa da chácara da família. A ideia nasceu do sonho de empreender.

— Nós estamos há oito anos trabalhando com flores, especificamente para corte. Ou seja, a flor que só é plantada uma única vez, depois são colhidas e colocadas em nossos buquês — conta Mariana, que trabalha como designer floral.

A primavera é o período de maior produtividade: na estação, as flores nascem mais rapidamente, então os produtores colhem mais. Uma maior abundância de flores se reflete também em aumento de vendas.

— Tem essa variação em torno das estações. Então, falando de colheitas de primavera, a gente tem bastante cravina, aster, alguma coisa de girassol, que são plantas que saem em grande quantidade — explica Adriano.

A propriedade produz cerca de 20 espécies diferentes de flores, com até quatro variedades cada.

Como as plantas são perecíveis, a perda por condições ambientais e outros fatores é calculada em torno de 20%. Com isso, a capacidade de produção da propriedade é de 7 mil flores por mês.

Mercado em expansão

Outro produtor de Erechim é Darci D’Agostini, que abastece com flores duas lojas próprias e também atua no mercado atacadista. Além disso, a comercialização ocorre também em outras cidades do norte gaúcho e até no oeste de Santa Catarina.

Por isso, com logística própria e para atender toda a demanda, parte das flores é trazida de Holambra, em São Paulo. A cidade é a maior produtora da América Latina.

— Nós começamos pensando na produção, porém as demandas da sociedade são muito grandes e, com isso, fomos nos abastecendo de fontes produtoras em nível de Brasil, que se adaptem ao nosso clima em termos de plantio e manutenção. Então trouxemos muita coisa de fora — pontua Darci.

O complexo de produção do agricultor conta com mais de 1 mil variedades de flores, cultivadas de forma especializada:

— Nunca imaginava que nessa atividade fosse tão necessária a mão de obra e a qualificação.

De acordo com a Associação Riograndense de Floricultura, o mercado de flores no Estado movimentou mais de R$ 2 bilhões em 2024, com metade das vendas concentradas entre setembro e dezembro.

— O mercado das flores evoluiu muito. É um mercado bastante dinâmico e exige muita atenção no que está acontecendo no mundo — finaliza Mariana.

🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.