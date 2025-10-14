Última parcela do IPTU de Passo Fundo vence nesta quarta-feira; 30% estão inadimplentes

Imposto pode ser pago pelo app ou site. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A última cota do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2025 de Passo Fundo vence nesta quarta-feira (15). Todavia, de acordo com o secretário de Finanças, Dorlei Maffi, os valores de inadimplência giram em torno de 30%.

Depois do vencimento, o valor a ser pago passa a ter juros, mas quem regularizar as pendências garante benefícios no pagamento do IPTU 2026. A expectativa da prefeitura é arrecadar cerca de R$ 109 milhões com o imposto.

Os imóveis que estiverem sem débitos vencidos ou inscritos em dívida ativa terão direito a um desconto adicional de 5% na cota única do imposto no próximo ano. A regularização precisa ser feita dentro do prazo para que o contribuinte seja contemplado.

O boleto pode ser emitido pelo aplicativo Cidadão Online ou pelo portal da prefeitura, utilizando o número da economia.

No segundo quadrimestre deste ano, o município teve variação positiva de 6,2% na arrecadação do IPTU. Outros tributos, como o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), também tiveram aumento na arrecadação.

Em 2024, Passo Fundo ficou entre os cem municípios brasileiros que mais arrecadam impostos de veículos, territoriais e de transferências de bens nos últimos três anos.

