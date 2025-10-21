Redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras ainda não é sentida em Passo Fundo

Medida vale apenas para gasolina. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A redução no preço da gasolina ainda não chegou aos postos de combustíveis de Passo Fundo, no norte do Estado. A medida, anunciada pela Petrobras na segunda-feira (20), entrou em vigor nesta terça (21).

O litro do combustível será vendido por R$ 2,71 às distribuidoras, o que representa queda de R$ 0,14 por litro. A medida vale apenas para a gasolina, sem alteração no valor do diesel neste momento.

GZH Passo Fundo circulou por postos em diferentes bairros da cidade e constatou que os valores permanecem entre R$ 5,84 e R$ 6,39 — semelhante aos registrados na segunda-feira no aplicativo Menor Preço, da Nota Fiscal Gaúcha (NFG).

Mesmo com redução prevista na bomba, alguns locais apresentaram aumento no valor, segundo dados do app. Em um dos estabelecimentos, a gasolina comum teve elevação de R$ 0,45 de um dia para o outro, passando de R$ 5,84 para R$ 6,29.

No Bairro São Cristóvão, um dos gerentes ouvidos pela reportagem afirmou que a oscilação de preço acontece por causa das diferenças nos benefícios de cadastro de cada cliente e nas formas de pagamento.

— Em alguns momentos, o aplicativo contabiliza a nota fiscal de quem tem cadastro na rede e aí sai um preço menor. Depois, outra pessoa não informa cadastro, e o preço muda na nota — explicou.

Alguns locais oferecem desconto em determinadas formas de pagamento. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Em um estabelecimento no centro, o responsável pelo posto apontou que o consumidor só deve sentir a queda ao longo da semana.

— Hoje não recebemos ainda o repasse do desconto, a tendência é que a redução deva chegar a partir de amanhã ou depois.

Esta é a segunda redução dos preços de gasolina da Petrobras neste ano. No acumulado de 2025, a petroleira reduziu seus preços em um total de R$ 0,31 por litro ou 10,3%.

O Sulpetro, sindicato que representa os postos de combustíveis do RS, afirma que "não há como prever como estarão os preços dos combustíveis nos próximos dias".

De acordo com a entidade, "os contratos com as companhias são negociações individuais dos postos e fazem parte de medidas estratégicas do segmento de distribuição e de varejo". Dessa forma, cabe "a cada companhia e cada posto revendedor determinar sobre transferência de custos ao consumidor", diz o Sulpetro.