Passo Fundo sedia Fórum RS Avança; missão empresarial visa fomentar negócios e inovação

Encontro busca aproximar a Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham) de empresas e lideranças do interior gaúcho. Michel Sanderi / Divulgação

A Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS) está em Passo Fundo nesta terça-feira (28) para o Fórum RS Avança. Essa é a primeira vez que a cidade recebe o encontro, que busca aproximar a entidade de empresas e lideranças do interior gaúcho, promovendo trocas de experiências, networking e oportunidades de desenvolvimento econômico no norte do Estado.

O movimento na cidade começou na segunda-feira (27), quando a delegação visitou a sede da fabricante de biocombustíveis Be8 para uma reunião de negócios. Nesta terça, o movimento visitou a Rede de Farmácias São João e mobilizou o Fórum RS Avança, no Hub Aliança.

A programação contou com dois painéis sobre Inovação e Oportunidades de Negócios e O Impacto da Inteligência Artificial nos Negócios e a Guerra por Talentos. Participaram Pedro Almeida (prefeito de Passo Fundo), Luciana Proença (representante do InvestRS), José Luis Turmina (presidente do Conselho de Governança do Instituto Aliança), Marcelo Rodrigues (diretor executivo da Amcham Brasil) e Fernando Marcondes (diretor Brazil Compass UOL).

— A interiorização é uma prioridade estratégica da Amcham RS. A missão em Passo Fundo reforça nosso compromisso de ouvir as demandas das empresas fora da capital e conectar essas regiões ao ecossistema de negócios — disse Daniel Soibelmann, gerente regional da Amcham RS.

É a primeira vez que o Fórum RS Avança acontece fora de Porto Alegre. O projeto surgiu em 2021, durante a pandemia, visando a retomada econômica do Estado, e, em 2024, ampliou seu escopo para o enfrentamento da crise decorrente das enchentes. Agora, avança para outras regiões do Rio Grande do Sul para mobilizar a agenda dos setores público e privado, a fim de promover conexões entre empresas e profissionais.

