Passo Fundo sedia Fórum RS Avança; missão empresarial visa fomentar negócios e inovação

Movimento é liderado pela Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS). Essa é a primeira vez que ação acontece fora de Porto Alegre

