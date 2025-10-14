Passo Fundo deve receber unidade da empresa Bioo com investimento de R$ 200 milhões

Últimos detalhes do Protocolo de Intenções foram alinhados em reunião nesta terça-feira (14). PMPF / Divulgação

A prefeitura de Passo Fundo, no norte do RS, deve firmar um Protocolo de Intenções com a empresa Bioo, da área de tratamento de resíduos e produção de biometano. A expectativa é que a instalação de uma unidade na cidade tenha investimento estimado de R$ 200 milhões e gere mais de 540 empregos diretos e indiretos.

O prefeito Pedro Almeida visitou nesta terça-feira (14) a planta industrial da Bioo em Triunfo, na Região Metropolitana. O objetivo é alinhar os últimos detalhes antes da assinatura do documento nas próximas semanas, formalizando a parceria entre empresa e Município.

A futura unidade em Passo Fundo será voltada ao tratamento de resíduos agroindustriais e à produção de biometano, CO² biogênico e biofertilizantes. As obras estão previstas para começar no primeiro semestre de 2026, após a conclusão do processo de licenciamento ambiental e aprovação de projeto de lei na Câmara Municipal.

Leia Mais Região Norte tem 250 vagas no feirão Empregar RS; saiba quando e onde se candidatar

Durante a construção, o empreendimento deverá gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos. Na fase de operação, serão 40 empregos diretos, com prioridade para a contratação de mão de obra local.

A chegada da Bioo busca consolidar Passo Fundo como polo de desenvolvimento sustentável no norte do Estado. A cidade também vai abrigar a primeira usina de grande porte para o biocombustível feito de trigo e triticale instalada no RS.

— Passo Fundo tem localização estratégica, em uma região onde há indústrias, disponibilidade de resíduos orgânicos e também alto consumo energético, podendo utilizar o biometano no processo produtivo ou para a logística de caminhões — explicou o diretor financeiro da Bioo, Lucas Garrigós Leite, sobre a escolha pela cidade.

O investimento integra o Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico do município, que oferece incentivos fiscais e econômicos para atrair novos empreendimentos. A unidade será instalada nas proximidades da área da antiga Manitowoc.