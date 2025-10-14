Economia

Protocolo de Intenções
Notícia

Passo Fundo deve receber unidade da empresa Bioo com investimento de R$ 200 milhões

Projeto voltado ao tratamento de resíduos e produção de biometano deve gerar mais de 540 empregos diretos e indiretos

