Passo Fundo cria 240 vagas formais em setembro e mantém saldo positivo de empregos

Setor de serviços liderou a geração de empregos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Passo Fundo manteve o saldo positivo de vagas de emprego pelo segundo mês consecutivo. Setembro terminou com 3.562 admissões e 3.322 desligamentos, gerando um saldo de 240 postos de trabalho.

Os dados foram divulgados na tarde desta quinta-feira (30) e estão disponíveis na plataforma do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

No mês de setembro, o setor de serviços se manteve no topo com 1.718 admissões e 1.549 desligamentos (169), seguido pela construção (106) e indústria (12). Já os setores com a maior queda foram o comércio (-41) e a agropecuária (-6).

Apesar do número expressivo de vagas formais, o município está cerca de 60% atrás do valor registrado na mesma época em 2024, com 597.

— O cenário econômico ainda é contracionista, considerando as medidas macroeconômicas, sobretudo as ações de política monetária, em que pese a elevada taxa de juros. Mas, observa-se uma retomada, em relação aos meses anteriores na produção industrial e na construção civil — afirma a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Fátima.

O perfil dos empregados na cidade é favorável para as mulheres, que registrou um saldo de 208 contratações, enquanto os homens registraram 32. Os jovens de 18 a 24 anos (109) e os adultos de 30 a 39 anos (47) foram os principais responsáveis pela expansão do emprego formal em Passo Fundo.

A próxima leitura do Caged, com os dados consolidados de outubro, está prevista para 28 de novembro.

Geração de emprego mês a mês