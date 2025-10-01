Número de empresas voltadas à economia criativa cresceu quase 65% em Passo Fundo

De janeiro a agosto deste ano, foram registradas cinco novas empresas de restauração de obras de arte — nicho até então inédito em Passo Fundo. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O setor de economia criativa de Passo Fundo — que inclui empresas ligadas às atividades de arte, cultura, esporte e lazer — cresceu 64,9% em 2025. Conforme dados da Receita Federal, apresentados pelo Observatório Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da prefeitura, 61 empresas ligadas ao setor foram abertas de janeiro a agosto deste ano, o que representa um salto ante as 37 registradas no mesmo período de 2024.

No cenário estadual, o Rio Grande do Sul registrou 2.233 novas empresas neste segmento. Dessa forma, Passo Fundo aparece em 5º lugar entre os municípios gaúchos com maior número de aberturas.

A diversificação do setor chama a atenção. No período, foram formalizadas 17 novas empresas de produção musical, o que representa acréscimo de 88,9%. Em seguida aparecem as atividades de sonorização e iluminação (6 empresas) e produção de espetáculos de dança (2).

Também abriram empresas em novos nichos, como restauração de obras de arte (5 registros), discotecas e danceterias (4) e exploração de jogos eletrônicos recreativos (1). No campo esportivo, a gestão de instalações para práticas esportivas teve aumento de 300%, passando de uma para quatro empresas.

Dessas empresas, 91,8% são microempresas (ME) e 8,2% empresas de pequeno porte (EPP).

Espalhadas pela cidade

O levantamento mostra, ainda, a dispersão geográfica desse movimento. A maioria dos empreendimentos tem sede no Centro (19), seguido pelos bairros Boqueirão (7) e São Cristóvão (6).