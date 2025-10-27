Nova usina de etanol de Passo Fundo terá sistemas elétricos e de automatização em parceria com empresa local

A nova usina de etanol de Passo Fundo, em construção às margens da BR-285, contará com sistemas elétricos e de automação fornecidos por uma empresa local. A parceria entre a Be8 e a Automasul foi anunciada nesta segunda-feira (27)e firmada pelo sócio-diretor da Automasul, Daniel Carlos Secco, e pelo presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella.
Além de equipamentos como centros de controle e painéis de distribuição, a Automasul fará a automação de todo o processo de produção de etanol.
— Entregaremos o que existe de mais moderno e atual disponível no mercado global para as tecnologias de controle e automação da nova planta, que será certamente uma referência no setor — destaca Daniel Carlos Secco.
A obra, com previsão de conclusão ao fim de 2026, representa um marco na produção de biocombustíveis no Estado.
— Estamos construindo uma unidade capaz de atender à demanda interna do Estado e ainda gerar excedente para exportação, fortalecendo a posição do Brasil no mercado global de biocombustíveis — afirma Basttistella.