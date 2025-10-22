Márcia Capellari fala sobre trajetória profissional em reunião-almoço do Clube Comercial

Marcia foi homenageada em evento da CDL nesta quarta-feira (22). Eduarda Costa / Agencia RBS

A presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, apresentou sua trajetória de vida durante o painel Personalidades da CDL de Passo Fundo. A reunião almoço aconteceu nesta quarta-feira (22), no Clube Comercial.

Na apresentação, Márcia associou a trajetória de sucesso no mundo empresarial com os estudos e a inspiração em outras mulheres da família.

— Como mulher, eu carrego muitos símbolos. Comecei do zero, não tinha nada a perder e a educação transformou a minha vida. Me inspirei na minha "nona" e na minha mãe, que driblaram adversidades e me deram exemplo — resumiu Márcia.

Formada em Ciência da Computação pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e doutora em administração com foco em inovação, Márcia é destaque no ramo da inovação e no ambiente empresarial.