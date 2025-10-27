Feitech termina com recorde de público: mais de 8 mil pessoas visitaram a feira em Passo Fundo

Mais de 8 mil pessoas visitaram a Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech) de quinta (23) a sábado (25) em Passo Fundo, no norte gaúcho. O número representa recorde de público na 4ª edição da feira — a expectativa inicial era que 7 mil pessoas visitassem o evento.

Os três dias de programação trouxeram novidades de diversos setores da cidade, do agronegócio à saúde, e contaram com a presença de palestrantes de renome, a exemplo de Cafu, Dunga, Guilherme Benchimol (fundador da XP) e Luiz Donaduzzi e Carmen Donaduzzi (indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi).

Leia Mais Anime Tchê reúne centenas de fãs da cultura pop e japonesa em Passo Fundo

A programação incluiu 90 painéis, 81 palestrantes e cerca de 40 horas de conteúdo. Neste ano, foram seis palcos, ampliação da Cidade da Saúde e a criação do Pavilhão do Agronegócio. Ao todo, foram mais de 65 empresas e startups expositores.

Na avaliação do presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio (Acisa) de Passo Fundo, responsável pela realização da Feitech, Evandro Silva, o recorde de público foi consequência da diversidade de temas que pautaram a Feitech:

— Tivemos um público muito superior às outras edições, motivado também pelo crescimento na quantidade e qualidade das palestras, amplitude dos assuntos abordados, em mais expositores, com estandes muito bonitos. Não é uma percepção apenas minha, mas os dados nos mostram que nós crescemos, evoluímos e fechamos a edição de 2025 já com uma enorme expectativa para 2026.

Participaram mais de 65 empresas e startups expositores. Feitech 2025 / Divulgação

Os 8 mil visitantes do evento vieram de 25 municípios, entre eles Carazinho, Marau, Casca, Caxias do Sul, Montenegro, Tapejara, Coxilha, Sertão, Soledade, Ibirubá, Cruz Alta, Erechim, Serafina Corrêa, além da capital Porto Alegre.