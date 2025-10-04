Comércio de Passo Fundo aposta em promoções e vendas de última hora para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, já movimenta o comércio de Passo Fundo, mas os lojistas afirmam: a corrida pelas compras deve se intensificar apenas nos dias que antecedem a data. Pesquisas de preços já são registradas em diferentes lojas da cidade, enquanto promoções e novidades tentam atrair os consumidores.

— O pessoal tem o costume de deixar mais para a última hora. Tem alguns pais que estão vindo dar uma pesquisada. A gente espera que esse ano seja bom, assim como foi no ano passado, mas a compra mesmo deve acontecer na próxima semana — conta a gerente de uma loja de produtos para casa, escola e escritório na Avenida Brasil, Camila Cecco.

Segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), 40,1% dos 309 entrevistados devem investir entre R$ 201 e R$ 500 em presentes. Entre os itens escolhidos estão brinquedos (38,2%), celular (19,7%) e videogame (12,6%). Embora o levantamento tenha sido realizado na Capital, a CDL Passo Fundo usa os resultados como referência, uma vez que entende que o perfil de consumo local é semelhante.

Na cidade, as lojas especializadas em brinquedos afirmam que os destaques deste ano são o Stitch de pelúcia, kits de Boobie Goods, Labubu, bicicletas, patins, bolas, além de jogos de tabuleiro, que têm conquistado espaço pelo apelo de reunir a família e reduzir o tempo de tela dos pequenos.

Entre os brinquedos mais procurados está o Stitch de pelúcia. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Os preços variam desde R$ 9,99 a mais de R$ 3 mil, com ticket médio entre R$ 100 e R$ 200 em lojas especializadas. Promoções também chamam a atenção. Na loja de Henrique Migliorini, no bairro Petrópolis, cerca de 50 itens estarão com preços mais baratos para o consumidor.

— O ticket médio do Dia da Criança é um pouco menor do que o do Natal, por exemplo. Também muda o valor se o presente é para um filho ou para um sobrinho. Para um filho geralmente as pessoas gastam mais, compram um item melhor. Para um sobrinho ou um afilhado é comum comprarem algo em um valor máximo de até R$ 100 — disse.

Perfil do consumidor

Lojistas afirmam que é comum os pais e familiares deixarem para comprar o presente de última hora. Eduarda Costa / Agencia RBS

Entre os consumidores, o perfil de compra varia. Algumas famílias priorizam lembranças simples, como brinquedos tradicionais, especialmente quando a data coincide com aniversários próximos, como é o caso do Pedro Provense, 4 anos.

— Eu vou deixar para comprar na semana do Dia das Crianças mesmo. Ainda não sei o que vou comprar, ele não me pediu nada até agora. Mas geralmente compro algo de menor valor, porque em seguida já vem o aniversário dele. No Dia das Crianças eu procuro sempre dar brinquedo mesmo — disse a mãe, Juliana Picollo.

Algumas pessoas também optam por presentes que incentivam a criatividade e o aprendizado, como livros e jogos. A empresária e pedagoga Natália Ghidino é mãe de duas meninas. Ela conta que a filha mais velha, Maria Cecília, 10 anos, costuma escolher presentes a partir do que vê na internet, mas a família prioriza itens que estimulem o desenvolvimento.

— Ela ganhou o tablet no ano passado com o próprio dinheiro que juntou, mas temos horários estipulados. Hoje em dia as crianças acabam ficando ansiosas e imediatistas por causa da tecnologia, por isso prezamos muito por resgatar o tempo de brincar — disse.

Famílias também tem optado por comprar itens mais caros e dividir em mais de uma pessoa, como afirma a gerente de uma loja de brinquedos no Bella Città Shopping, Luciane Terres Metz:

— Não sai muito caro e ainda é um ótimo brinquedo. Antigamente a gente vendia brinquedos só para crianças, hoje não. Tem adolescentes que ganham colecionáveis e até namorados que não têm filhos e trocam presentes.

Celulares crescem entre os presentes

Item é o segundo presente mais procurado na data segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Além dos brinquedos, os eletrônicos têm presença garantida nas listas. Em uma loja especializada no centro da cidade, o gerente Evandro Fronza afirma que os celulares superaram os tablets como presente.

— Está caindo muito (a venda de) tablet porque hoje em dia o processador do celular é melhor. As crianças veem muito vídeo, é tudo muito imediatista. Neste quesito, o tablet é um pouco mais devagar do que o celular. Também vendemos bicicleta, para uma faixa etária de até 10 anos. A partir de 12 anos são os videogames, mas não é uma saída tão grande quanto o celular.