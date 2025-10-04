Economia

Presentes à vista
Notícia

Comércio de Passo Fundo aposta em promoções e vendas de última hora para o Dia das Crianças

Lojistas registram aumento nas pesquisas de preço. Brinquedos, celulares e videogames estão entre os itens mais buscados

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS