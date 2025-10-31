Economia

Em Passo Fundo
Notícia

Com aumento da passagem, quem faz quatro viagens de ônibus por dia terá gasto extra de quase R$ 100

Acréscimo passa a valer a partir deste sábado (1º). Medida foi anunciada pela prefeitura há uma semana

Rebecca Mistura

Luiz Otávio Calderan

