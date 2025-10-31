Com 11 bancas, livreiros esperam aumento nas vendas da Feira do Livro de Passo Fundo

Serão onze estandes de livreiros. Eduarda Costa / Agencia RBS

Com início neste sábado (1°), os expositores da Feira do Livro de Passo Fundo projetam um aumento nas vendas em relação ao ano passado. Neste ano, serão 11 feirantes e nove autores disponíveis na programação, que segue até o dia 9 de novembro (confira abaixo).

Uma das expositoras, Silvana de Oliveira Rovani, trabalha no ramo há mais de 35 anos, e projeta um ticket médio mais baixo nesta edição da feira: os livreiros estimam que os visitantes devem gastar, em média, R$ 40.

Ainda assim, a expectativa é que a programação com autores nacionais, a exemplo do escritor Itamar Vieira Júnior, da obra Torto Arado, possa levar mais pessoas ao Espaço Roseli Doleski Pretto, no centro da cidade:

— Esperamos que a boa programação possa ajudar a trazer mais gente para a feira e, consequentemente, mais compradores. Vamos colocar muitos descontos e livros difíceis de encontrar, para aqueles que gostam de garimpar na feira — disse.

Outra opção mais em conta pode ser os livros usados. Os sebos apostam em gêneros de literatura estrangeira, brasileira, autoajuda e ciências humanas:

— Estamos na expectativa para este ano. Achamos que as vendas podem estar concentradas nos livros usados e mais baratos — comentou Leonardo Arbter, proprietário de um sebo.

Os estudantes da rede pública receberão novamente o vale-livro, política custeada pela prefeitura para a compra de obras pelos alunos na feira. Nesta edição, o vale terá o valor de R$ 40. As escolas devem agendar a visita de turmas ao espaço.

Programação

Além de Itamar Vieira Junior, nesta edição estarão presentes nove escritores. A programação completa pode ser acessada nas redes sociais da prefeitura.

A feira tem entrada gratuita, e funcionará das das 9h às 21h. Confira as atrações do primeiro dia, e as exposições permanentes:

Sábado (1º)

Palco principal

17h: Trio de guitarra

Trio de guitarra 18h: solenidade de abertura com orquestra sinfônica daEscola Pública de Música

solenidade de abertura com orquestra sinfônica daEscola Pública de Música 19h30min: Espetáculo Mãe Preta, do grupo Timbre de Galo

Exposições permanentes

No Instituto Histórico: Exposição dos 85 anos da Biblioteca Municipal Arno Viuniski

Exposição dos 85 anos da Biblioteca Municipal Arno Viuniski Na Biblioteca Municipal: Exposição "Do fio ao infinito - Os Veríssimos"

Exposição "Do fio ao infinito - Os Veríssimos" No Teatro Múcio de Castro: Exposição Cores da Biodiversidade

Exposição Cores da Biodiversidade No Museu Histórico Regional: Exposição "A segunda guerra mundial e Passo Fundo"

Exposição "A segunda guerra mundial e Passo Fundo" Na Academia Passo-fundense de Letras: Exposição Poemas livres das Gaiolas.