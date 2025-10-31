Economia

Poder de compra
Notícia

Com 11 bancas, livreiros esperam aumento nas vendas da Feira do Livro de Passo Fundo

Neste ano, programação contará com nove autores no Espaço Roseli Doleski Pretto. 

Eduarda Costa

