"Caça às bruxas": busca de itens decorativos de Halloween aquece as vendas em lojas de Passo Fundo

Produtos para a data têm ganhado mais destaque a cada ano que passa, dizem lojistas. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Ainda que a tradição não seja tão comum no Brasil, o Halloween ou Dia das Bruxas traz movimento para o comércio local antes de 31 de outubro. Em Passo Fundo, algumas lojas apostaram na venda de fantasias e decorações de abóboras e bruxinhas para atrair o público que deseja celebrar a data.

Em uma loja do bairro Petrópolis, os produtos para a data têm ganhado mais destaque a cada ano que passa devido à busca pelos itens de decoração e fantasias. Segundo o proprietário do estabelecimento, Henrique Migliorini, a expectativa neste ano é de 10% a 12% de aumento nas vendas.

Leia Mais Halloween: saiba como surgiu e confira dicas de fantasia para o Dia das Bruxas

— Identificamos que há uma busca cada vez maior por esses adereços, e não só por crianças: cada vez mais adultos procuram por itens de Halloween para fazer festas, por exemplo — disse.

Na loja, a maior demanda é por fantasias como máscaras, capas de vampiro, chapéu de bruxa e outras fantasias, além de sangue falso. Em outra loja, no centro da cidade, a procura foi tão alta por teias falsas de aranha que esses itens já estão em falta.

— Neste ano pegamos o dobro do estoque que tínhamos no ano passado e, olha, já tem coisa em falta. Dá para ver que é uma data que tem entrado cada vez mais no calendário das pessoas — observou o gerente do estabelecimento, Vanderson Albuquerque.

O ticket médio, porém, não tende a ser tão alto. Segundo Migliorini, os consumidores não buscam gastar tanto no Halloween — provavelmente por causa de datas que se aproximam, como a Black Friday, em novembro, e as festas de Natal e Ano Novo, em dezembro.

— Normalmente saem esses adereços mais simples. Notamos que as pessoas não querem gastar muito, até porque são fantasias que muitas vezes se faz com algo que já se tem em casa — afirmou ele.

Uma pesquisa a nível nacional da Serasa Experian, realizada em setembro, aponta que 21% dos empreendedores brasileiros planeja realizar ações especiais para comemorar o Halloween. Entre aquelas que investiram em campanhas, a expectativa é de crescimento nas vendas de 10% a 30%.

Entre as empresas com ações para o Dia das Bruxas, 51% apontaram como desafios o fato dos empresários priorizarem outras datas mais relevantes para o negócio e o baixo interesse dos clientes.

Como surgiu o Dia das Bruxas?

A festa que acontece em 31 de outubro é mais comum nos Estados Unidos e países nórdicos, mas se popularizou em todo o mundo com a disseminação de produtos culturais norte-americanos. Muito antes disso, porém, o Halloween era na verdade o festival celta Samhain, que marcava o fim do verão no hemisfério norte.

Para os celtas, o Halloween era o momento em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue — por isso, acreditava-se que os espíritos vagavam pela Terra. A celebração se espalhou pelo mundo após a imigração irlandesa para os Estados Unidos, no século 19.

No Brasil, a celebração começou a ganhar força há pouco mais de 30 anos, primeiro nas escolas de inglês, depois em festas temáticas, baladas e eventos de rua.