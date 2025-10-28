Economia

Em 31 de outubro
Notícia

"Caça às bruxas": busca de itens decorativos de Halloween aquece as vendas em lojas de Passo Fundo

Estabelecimentos apostam em fantasias e itens de decoração para atrair o público que deseja celebrar a data. Empresários, porém, registram ticket médio menor na comparação com outras datas do ano

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS