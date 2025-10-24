Automóvel Show começa nesta sexta-feira com mais de 300 veículos à venda; veja a programação

Uma das maiores feiras do setor automotivo do norte gaúcho, a Automóvel Show começa nesta sexta-feira (24) com cerca de 300 veículos à venda em Passo Fundo.
O feirão segue até domingo (26) no Bourbon Shopping, com ofertas em carros e motos novos e seminovos. Participam as seguintes concessionárias:
- Sponchiado Chevrolet
- Grupo Nissul Gala GWM
- Nissan Itaimbé
- Peugeot La Machine
- Fiat Guaracar
- Guaibacar
- Yamaha Moto Sport.
Segundo o organizador, Paulo Marins, todos os veículos seminovos estão revisados e têm garantia.
— Temos as principais marcas do mercado automobilístico. A expectativa é de um grande público e boas vendas, pois é uma feira que atrai muita gente da região e outubro é um mês propício para esse tipo de negócio — afirmou.
Para garantir a compra, as concessionárias manterão as condições da feira em até 15 dias depois da conclusão do Automóvel Show. Funcionários da Sicredi estarão no local para facilitar a conclusão dos negócios e oferecer linhas de crédito especiais aos compradores.
— Nossa expectativa é vender de 130 a 150 veículos nos três dias de feira. A expectativa é muito boa: o Automóvel Show é realizado duas vezes por ano e é sempre um momento especial para as lojas. Tanto é que há várias empresas pedindo para fazer parte (dos expositores) — completou Marins.
Serviço
- O que: Automóvel Show 2025
- Quando: 24 a 26 de outubro
- Onde: estacionamento do Bourbon Shopping (Avenida Brasil Leste, 200 — Passo Fundo, RS)
- Horários: das 9h às 20h.
- Entrada: gratuita.