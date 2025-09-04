Supermercados ficarão abertos nos feriados de setembro em Passo Fundo

Estabalecimentos funcionarão normalmente nós próximos feriados. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os supermercados de Passo Fundo estarão abertos nos feriados da Independência (7) e da Revolução Farroupilha (20) no mês de setembro.

Essa será a primeira vez que os mercados abrirão em feriados desde abril deste ano, por conta de um acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Passo Fundo (Sincogêneros) e o Sindicato dos Comerciários.

Além de setembro, os supermercados da cidade ficarão abertos na maioria dos feriados até abril de 2026. A exceção é nos feriados de Natal e Ano Novo, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, e Páscoa, em 5 de abril do próximo ano (veja a seguir):

Feriados com supermercados abertos em Passo Fundo

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

(domingo): Independência do Brasil 20 de setembro (sábado): Revolução Farroupilha

(sábado): Revolução Farroupilha 12 de outubro (domingo): dia de Nossa Senhora Aparecida

(domingo): dia de Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (domingo): finados

(domingo): finados 15 de novembro (sábado): proclamação da República

(sábado): proclamação da República 20 de novembro (quinta-feira): dia da Consciência Negra

(quinta-feira): dia da Consciência Negra 21 de abril de 2026 (terça-feira): dia de Tiradentes

Feriados com supermercados fechados

25 de dezembro (quinta-feira): Natal

(quinta-feira): Natal 1º de janeiro de 2026 (quinta-feira): Confraternização Universal

(quinta-feira): Confraternização Universal 5 de abril de 2026 (segunda-feira): Páscoa.

Acordo entre sindicatos

A definição dos feriados trabalhados está dentro de acordo entre o Sincogêneros e Sindicato dos Comerciários, assinado em 26 de agosto. Além disso, o acerto garantiu o aumento salarial de 6,1% e elevou o piso da categoria para R$ 1.910.

As convenções abrangem os trabalhadores do setor de comércio varejista de gêneros alimentícios no município.

— Conquistamos o maior piso da categoria do Estado e o maior valor pago por domingo é em Passo Fundo, graças a luta da nossa classe — resumiu o diretor do Sindicato dos Comerciários, Tarciel da Silva.

A negociação também contemplou as propostas dos empregadores, incluindo o reajuste salarial, como aponta o advogado do sindicato patronal, Tiago Bortolanza: