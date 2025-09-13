Economia

Caravana de Impacto
Notícia

Startups de Passo Fundo terão oportunidade de apresentar soluções sustentáveis em Pitch Day

Evento acontece em 1º de outubro e promete impulsionar empresas com soluções para desafios sociais, ambientais e econômicos

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS