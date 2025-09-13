Startups de Passo Fundo terão oportunidade de apresentar soluções sustentáveis em Pitch Day

Passo Fundo será palco de um dos principais encontros do ecossistema de inovação sustentável do Rio Grande do Sul. No dia 1º de outubro, a cidade recebe o "Pitch Day da Caravana de Impacto", que percorrerá oito regiões do Estado para fortalecer negócios que conciliam propósito e rentabilidade.
Startups interessadas em apresentar suas soluções podem se inscrever para participar do evento regional, que será realizado no Hub Aliança em parceria com instituições locais que fomentam o empreendedorismo e a inovação. A ação faz parte do Desafio de Inovação de Impacto - RS 2025, promovido pelo Impact Hub Porto Alegre e cujas inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira (18).
Durante o evento, empreendedores terão a oportunidade de apresentar seus projetos a uma banca avaliadora composta por investidores, parceiros e especialistas do setor. A proposta é identificar e impulsionar soluções inovadoras que enfrentem os grandes desafios sociais, ambientais e econômicos da Região Norte.
Além do Pitch Day, a programação inclui reuniões, mentorias e workshops, como o promovido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) sobre o CADIMPACTO, plataforma oficial do Governo Federal voltada para empreendimentos de impacto.
As startups selecionadas para participar do Pitch Day serão divulgadas em 22 de setembro. As inscrições podem ser feitas através deste link.