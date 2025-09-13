Startups de Passo Fundo terão oportunidade de apresentar soluções sustentáveis em Pitch Day

Objetivo é impulsionar soluções inovadoras para desafios sociais, ambientais e econômicos da região. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Passo Fundo será palco de um dos principais encontros do ecossistema de inovação sustentável do Rio Grande do Sul. No dia 1º de outubro, a cidade recebe o "Pitch Day da Caravana de Impacto", que percorrerá oito regiões do Estado para fortalecer negócios que conciliam propósito e rentabilidade.

Startups interessadas em apresentar suas soluções podem se inscrever para participar do evento regional, que será realizado no Hub Aliança em parceria com instituições locais que fomentam o empreendedorismo e a inovação. A ação faz parte do Desafio de Inovação de Impacto - RS 2025, promovido pelo Impact Hub Porto Alegre e cujas inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira (18).

Durante o evento, empreendedores terão a oportunidade de apresentar seus projetos a uma banca avaliadora composta por investidores, parceiros e especialistas do setor. A proposta é identificar e impulsionar soluções inovadoras que enfrentem os grandes desafios sociais, ambientais e econômicos da Região Norte.

Além do Pitch Day, a programação inclui reuniões, mentorias e workshops, como o promovido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) sobre o CADIMPACTO, plataforma oficial do Governo Federal voltada para empreendimentos de impacto.