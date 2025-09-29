Passo Fundo reverte saldo negativo e cria quase 290 empregos formais em agosto 

Depois de um mês com saldo negativo, Passo Fundo recuperou o número de empregos formais em agosto. Foram 3.611 admissões e 3.325 desligamentos, chegando a um saldo positivo de 286. Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira (29) e estão disponíveis na plataforma do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).
O setor com maior destaque é o de serviços, com 1.814 contratações e 1.515 demissões, fechando o mês com um saldo positivo de 299 vagas. Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas foram as atividades com os melhores números: foram 988 admissões e 737 desligamentos (saldo de 251).
Conforme a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Fátima, os postos criados concentram-se em funções ligadas ao atendimento ao público, como caixas e atendentes, em sua maioria ocupados por mulheres com ensino médio completo.
— São cargos que envolvem contato direto com o cliente, acolhimento, encaminhamento e atendimento em geral. Isso reforça a identidade de Passo Fundo como uma economia de serviços. Além disso, eventos e movimentações locais, como a Construimóveis, atraíram público e ampliaram a demanda, fortalecendo ainda mais a necessidade de prestação de serviços. A tendência é de aquecimento até o final do ano — afirma.
A indústria e a construção civil seguem a lista com 32 e 30 vagas, respectivamente. Por outro lado, o comércio e a agropecuária encerraram agosto com números abaixo do esperado. Confira como ficou o resultado de cada setor:
- Comércio: 1.041 admitidos e 1.114 desligamentos (saldo de -73)
- Agropecuária: 17 admitidos e 19 desligamentos (saldo de -2)
- Construção: 274 admitidos e 244 desligamentos (saldo de 30)
- Indústria: 465 admitidos e 433 desligamentos (saldo de 32)
- Serviços: 1.814 admitidos e 1.515 desligamentos (saldo de 299).
Apesar do crescimento expressivo no saldo de empregos formais em relação a julho (- 86), o resultado de agosto ainda ficou abaixo dos 670 postos de trabalho registrados no mesmo mês de 2024.
Confira o panorama mês a mês até agora
- Janeiro: 4.043 admissões e 3.701 desligamentos: saldo 342
- Fevereiro: 4.835 admissões e 3.940 desligamentos: saldo 895
- Março: 4.977 admissões e 4.343 desligamentos: saldo 634
- Abril: 4.165 admissões e 4.164 desligamentos: saldo 1
- Maio: 3.851 admissões e 3.926 desligamentos: saldo -75
- Junho: 3.381 admissões e 3.205 demissões: saldo 176
- Julho: 3.684 admissões e 3.770 desligamentos: saldo -86
- Agosto: 3.611 admissões e 3.325 desligamentos: saldo 286.