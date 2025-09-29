Economia

Novo Caged
Notícia

Passo Fundo reverte saldo negativo e cria quase 290 empregos formais em agosto 

Foram 3.611 admissões e 3.325 desligamentos, conforme informações do Caged divulgadas nesta segunda-feira (29)

Tatiana Tramontina

Repórter

