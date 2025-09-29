Passo Fundo reverte saldo negativo e cria quase 290 empregos formais em agosto 

Setor de serviços puxou o aumento no número das vagas, com saldo positivo de 299. Félix Zucco / Agencia RBS

Depois de um mês com saldo negativo, Passo Fundo recuperou o número de empregos formais em agosto. Foram 3.611 admissões e 3.325 desligamentos, chegando a um saldo positivo de 286. Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira (29) e estão disponíveis na plataforma do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

O setor com maior destaque é o de serviços, com 1.814 contratações e 1.515 demissões, fechando o mês com um saldo positivo de 299 vagas. Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas foram as atividades com os melhores números: foram 988 admissões e 737 desligamentos (saldo de 251).

Conforme a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Fátima, os postos criados concentram-se em funções ligadas ao atendimento ao público, como caixas e atendentes, em sua maioria ocupados por mulheres com ensino médio completo.

— São cargos que envolvem contato direto com o cliente, acolhimento, encaminhamento e atendimento em geral. Isso reforça a identidade de Passo Fundo como uma economia de serviços. Além disso, eventos e movimentações locais, como a Construimóveis, atraíram público e ampliaram a demanda, fortalecendo ainda mais a necessidade de prestação de serviços. A tendência é de aquecimento até o final do ano — afirma.

A indústria e a construção civil seguem a lista com 32 e 30 vagas, respectivamente. Por outro lado, o comércio e a agropecuária encerraram agosto com números abaixo do esperado. Confira como ficou o resultado de cada setor:

Comércio: 1.041 admitidos e 1.114 desligamentos (saldo de -73)

1.041 admitidos e 1.114 desligamentos (saldo de -73) Agropecuária: 17 admitidos e 19 desligamentos (saldo de -2)

17 admitidos e 19 desligamentos (saldo de -2) Construção: 274 admitidos e 244 desligamentos (saldo de 30)

274 admitidos e 244 desligamentos (saldo de 30) Indústria: 465 admitidos e 433 desligamentos (saldo de 32)

465 admitidos e 433 desligamentos (saldo de 32) Serviços: 1.814 admitidos e 1.515 desligamentos (saldo de 299).

Apesar do crescimento expressivo no saldo de empregos formais em relação a julho (- 86), o resultado de agosto ainda ficou abaixo dos 670 postos de trabalho registrados no mesmo mês de 2024.

Confira o panorama mês a mês até agora