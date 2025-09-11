Menos de um quinto dos municípios do RS têm Procon; objetivo é ampliar cobertura

Apenas 96 das 497 cidades gaúchas têm Procon. Reprodução / RBS TV

Esta quinta-feira (11) marca os 35 anos da sanção da Lei de Defesa do Direito do Consumidor. No Rio Grande do Sul, porém, menos de um quinto — ou 19,5% — das cidades conta com a presença do Procon, o principal órgão de suporte à população.

Conforme dados do Governo do RS, apenas 97 das 497 cidades gaúchas têm uma unidade. Ainda em agosto, um edital aprovou as propostas de Cidreira, Júlio de Castilhos, Três de Maio, Encruzilhada do Sul, Nova Santa Rita, Camaquã e Cachoeira do Sul para abertura de unidades do Procon.

Em maio, o Estado também lançou editais para a Municipalização da Defesa do Consumidor e Modernização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Assim, o governo estadual defende que 76% da população gaúcha conta com o serviço localmente.

Todavia, 2,5 milhões de pessoas no RS ainda não têm acesso ao serviço. Por isso, o Ministério Público busca aumentar o número de Procons no Estado.

O procurador de justiça André Marchesan conta que, há cerca de um ano e meio, existe um trabalho para ampliar a cobertura:

— O Ministério Público, apoiando essa tarefa, procura que todos os consumidores sejam atendidos. E nós temos como um dos princípios da nossa defesa do consumidor, já há algum tempo, justamente induzir a criação de Procons municipais e induzir que esses Procons funcionem.

Além do suporte à população, outro objetivo, segundo o procurador, é fazer com que a atividade do Procon não seja vista como algo prejudicial ao comércio local.

— Nós estamos tentando, junto também com o Procon do Estado, sensibilizar gestores municipais de que a tarefa de defesa do consumidor não é uma tarefa hostil à classe empresarial — destaca.

Leia Mais Apenas 0,3% das empresas de Passo Fundo ainda aceitam cheques como forma de pagamento

Unidades com estrutura para agir

Pesquisa do Ministério Público mostrou deficiências em unidades do Procon. Reprodução / RBS TV

Mais do que buscar que novos escritórios do Procon sejam inaugurados e passem a funcionar no RS, o MP aponta que é fundamental ter estrutura para atuar. Isso porque uma pesquisa feita pelo Ministério Público mostrou deficiências em unidades que já existem no Estado.

— Alguns não têm fundo municipal, o que dificulta a escrituração contábil. Outros não têm estrutura mínima. Alguns nem responderam à nossa pesquisa para saber se dispõem de um fiscal com capacidade de autuar. Então, se não há um fiscal, fica um pouco mais difícil. A estrutura dos Procons que existe ainda deixa a desejar em muitos municípios — explica.

Leia Mais Veja os direitos do consumidor ao quebrar algo na loja

Alternativas

População precisa buscar alternativas em cidades sem Procon. Matheus Moraes / Agencia RBS

Onde não há Procon, os consumidores precisam recorrer a outras formas de atendimento. Em alguns municípios, a alternativa é buscar o Balcão do Consumidor.

Um exemplo é Soledade, na Região Norte, onde desde 2013 o programa de extensão da Universidade de Passo Fundo (UPF) presta apoio extrajudicial.

O professor aposentado Paulo Borges tentou, por mais de dois anos, encerrar o contrato com uma empresa de telefonia e outra de internet. Sem sucesso, ele recorreu ao Balcão do Consumidor.

— Foi muito rápido e conseguiram resolver um problema. Eu lutei mais de dois anos, e eles não levaram mais que 15 dias para solucionar documentalmente o problema — disse.

Leia Mais 10 importantes direitos do consumidor para conhecer

A UPF foi a pioneira no RS com o projeto. Em 2006, foi aberto o primeiro Balcão do Consumidor e, desde então, mais de 120 mil atendimentos já foram feitos só em Passo Fundo.