LiquidaPasso começa com 1,5 mil lojas participantes; descontos vão até sábado

Eduarda Costa / Agencia RBS

A partir desta segunda-feira (1º), quem visitar o comércio de Passo Fundo, no norte do Estado, encontrará descontos e condições especiais em mais de 1,5 mil lojas. As vitrines identificadas com cartazes coloridos fazem parte da LiquidaPasso, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Realizada há 29 anos, a campanha que segue até sábado (6) é uma forma de movimentar o comércio e aumentar as vendas. Neste ano, participam empresas de diferentes setores, como vestuário, beleza, óticas, móveis e ferragens.

Leia Mais Preparativos para o 20 de setembro impulsionam vendas em Passo Fundo

Lojas de roupas e calçados diversificam os descontos com preços únicos para peças de inverno ou do verão passado. Em uma delas, a expectativa é zerar o estoque de jaquetas e calças, com produtos a R$ 100.

— Colocamos bastante desconto em tudo o que ainda temos de inverno, jaquetas, conjuntos de tricô, calças e abrigos. O movimento já começou bom hoje, então estamos com boa expectativa — comenta a vendedora Vera Silva.

Utensílios para o cabelo têm preço único. Eduarda Costa / Agencia RBS

Já em uma loja de produtos de beleza, a estratégia foi reduzir os preços de todos os produtos, desde maquiagem até itens de unhas, para estimular a compra entre todos os públicos.

— Vendemos tanto para salões quanto para o público em geral, por isso temos desconto de 10% a 12% em quase tudo. Também adicionamos os aparelhos de alisamento e secadores, com preços únicos — comentou a vendedora Claudia Possel.

LiquidaPasso 2025