Itens de higiene e limpeza ficam mais caros e impactam o valor da cesta básica em Passo Fundo

A cesta básica de Passo Fundo ficou mais cara em agosto, chegando a R$ 1.582,00. O número representa um aumento de 6,14% em relação ao mesmo período do ano passado.
O levantamento mensal realizado pelo Centro de Pesquisa da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios da Universidade de Passo Fundo (Esan/UPF) apontou um crescimento R$ 6,57 no valor da cesta básica.
Produtos de higiene e limpeza foram os principais responsáveis pelo aumento. A lâmina de barbear, por exemplo, representou uma alta de mais de 92%, enquanto o sabão em pó subiu mais de 34% nos mercados.
Já entre os alimentos, a cenoura foi destaque, com aumento de 33,02%. Por outro lado, os consumidos encontraram alívio em itens como o tomate, que caiu 21,5%, e o queijo colonial, que apresentou uma redução de 12%.
O relatório do Esan/UPF mostra que o subgrupo de higiene pessoal subiu R$ 69,57 em julho e R$ 79,45 em agosto. O acréscimo foi de quase R$ 10 no mês.
Enquanto isso, os itens alimentícios, que representam a maior parte da cesta, tiveram redução de R$ 21,01 em relação a julho. Todavia, seguem na lista do maior aumento de preço no acumulado de 12 meses, com um acréscimo de R$ 145,19 desde agosto de 2024.