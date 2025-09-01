Instituto Aliança Empresarial lança app para mensurar negócios realizados no Hub

O Instituto Aliança Empresarial lançou nesta segunda-feira (1°) o aplicativo NetHub, uma plataforma digital que mensura os negócios realizados pelas empresas incubadas no Hub.

O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play para as mais de 60 empresas do ecossistema. No momento, o uso é somente interno. Todas as empresas podem realizar o cadastro e estar disponível para o fechamento de novos negócios.

De acordo com a presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, a implementação do NetHub era um desejo antigo dos membros do Hub:

— Inovação de verdade precisa gerar nota fiscal. O propósito do Instituto é fomentar os negócios por meio da colaboração empresarial. Diante disso, a existência de uma plataforma para mensurar os dados e engajar negócios é importante para monitorar nossos resultados — afirma.