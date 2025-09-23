Economia

Reflexo do tarifaço
Notícia

Indústrias moveleiras do norte gaúcho enfrentam queda de até 30% nas exportações para os EUA

Taxação imposta por Donald Trump afeta fábricas de Sarandi e Nova Boa Vista. Setor ainda não registra demissões, mas teme impactos futuros

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS