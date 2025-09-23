Indústrias moveleiras do norte gaúcho enfrentam queda de até 30% nas exportações para os EUA

Setor ainda não registrou demissões por causa das tarifas. Reprodução RBS TV / Divulgação

Pouco mais de 50 dias após o início da taxação do presidente americano Donald Trump sobre produtos brasileiros, as indústrias moveleiras do norte do RS têm queda nas vendas para os Estados Unidos. Fábricas de Sarandi e Nova Boa Vista apontam retração de 30%.

Até o momento, o setor não registrou demissões por causa das tarifas, mas teme impactos futuros.

A fábrica de móveis planejados do Tarcísio Liell, em Nova Boa Vista, ingressou no mercado norte-americano há dois anos. As vendas estavam em bom volume e, para 2025, existia um plano de conseguir consolidar ainda mais a marca nos EUA.

— Aquilo que era o sonho de um negócio diferenciado para nós no mercado, a gente estava conseguindo entrar bem, agora está a dúvida. O que vai acontecer com esse negócio? Baixou no mínimo 30% ou mais as vendas para o cliente final— aponta.

O mesmo percentual de retração é percebido também pela fábrica de móveis planejados do Edson Finger Junior. De toda a produção da indústria dele que vai para fora do país, 32% têm como destino os Estados Unidos.

— A gente vem sofrendo, sim, quedas nos volumes das vendas. Estamos falando em torno de 25% a 30% de queda das vendas do que é destinado para o mercado americano — diz.

Movergs ainda calcula efeitos no setor

A Associação da Indústria de Móveis do RS (Movergs) aponta que somente 16% das exportações gaúchas do setor têm como destino o país de Donald Trump, o que pode reduzir a dimensão do impacto. Porém, a Movergs continua analisando os efeitos que o tarifaço norte-americano trouxe às indústrias do Estado.

— Estamos analisando, mas não temos ainda uma conclusão definitiva. O importante é o seguinte, nós não temos, não chegou a nós ainda, demissões do setor moveleiro devido à essa taxação dos Estados Unidos — explica o presidente da associação, Euclides Longhi.

Embora não haja registro de demissões por conta do imbróglio, a Associação Comercial, Industrial e Agronegócios de Sarandi (Acisar) teme que, caso as taxas se mantenham, postos de trabalho possam ser afetados.

— O que nos causa uma preocupação, até pensando numa questão futura, é o número de empregos nesse setor. Em Sarandi, no último ano, houve um número muito positivo: foi o terceiro setor que mais empregou aqui no nosso município — destaca o presidente da Acisar, Matias Grellmann Leal.

Alternativa é fortalecer outros negócios

Antes do tarifaço, fábricas viviam momento de negócios aquecidos e expansão nas vendas. Reprodução RBS TV / Divulgação

A empresa de Edson Finger Junior atua no mercado internacional há mais de 20 anos e já fechou negócios em 12 países das Américas. Agora, diante da retração nas vendas para os EUA, a fábrica reforça ações para aquecer as vendas nos outros lugares.

— Desde o início, a gente sempre fala que não é colocar todas as cartas no mesmo mercado, no mesmo país. É diversificar o mercado, buscando o nosso público consumidor em diferentes países. Então, foi um baque grande, os volumes caíram, mas a gente está constantemente revendo o nosso planejamento, revendo todas as ações e focando também nos demais países — explica.

Já Tarcísio Liell pondera que, embora o crescimento esteja abaixo do projetado, a empresa segue buscando novos negócios no Brasil: