Ganha-Ganha Farroupilha é lançado em Passo Fundo para impulsionar o comércio em setembro

Uma campanha estadual pensada para aquecer as vendas do comércio local durante setembro teve lançamento no cinema do Passo Fundo Shopping, nesta segunda-feira (8). O objetivo do Ganha-Ganha Farroupilha é incentivar o consumo no mês dos gaúchos.

Setembro é considerado um dos piores meses para o varejo em termos de vendas. Por isso, a promoção busca resolver essa lacuna e movimentar a economia do RS.

— A ideia é oferecer promoções e descontos para atrair os consumidores aos negócios do Estado, fortalecendo o comércio local e a economia a partir da cultura — destacou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

O Ganha-Ganha Farroupilha começou no último sábado (6) e vai até o dia 21 de setembro. Empresas que desejam participar podem se inscrever por meio do site da campanha. É necessário ter um CNPJ válido, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul.

Sorteios no valor total de R$ 450 mil

Além das promoções e descontos nos estabelecimentos participantes, os consumidores previamente cadastrados no Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) também irão concorrer a um total de R$ 450 mil em dinheiro. O valor será distribuído em sorteios diários no período da campanha, de 6 a 21 de setembro, com cinco prêmios de R$ 1 mil, 10 prêmios de R$ 500 e 300 prêmios de R$ 50.

Haverá ainda um sorteio especial de encerramento de R$ 50 mil, dividido em cinco prêmios de R$ 10 mil, a ser realizado em evento coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e executado pela Receita Estadual.

