Costela é preferência nos açougues e dispara nas vendas durante os Festejos Farroupilhas

Corte é usado para o tradicional costelão da Semana Farroupilha. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Nenhum corte supera a costela quando o assunto são as comemorações do 20 de setembro, o Dia do Gaúcho. Nos açougues de Passo Fundo, no norte do Estado, o preparo do tradicional costelão garante encomendas antecipadas e reforço no estoque em centenas de quilos para atender à demanda.

De acordo com os açougueiros ouvidos pela reportagem de GZH, o crescimento na procura varia entre 20% e 30% em comparação aos outros meses. A maior movimentação acontece na semana do feriado.

— O 20 de setembro é uma das melhores datas! Em comparação com os meses normais, dá um aumento em torno de 15% na venda aqui, mas de costela aumenta 20%. Nos preparamos com mais carne, 500 a 600 quilos de costela a mais do que o normal — afirma Ângelo Vieira, proprietário de um açougue no bairro Petrópolis.

E apesar da costela ser a carne mais procurada, também há espaço para cortes nobres. E uma combinação específica deixa o preço mais em conta, aponta o proprietário:

— O pessoal procura pelo trio de alcatra, picanha e maminha. A picanha, por exemplo, acaba saindo mais em conta do que comprar separada. Hoje ela custa em torno de R$ 95 o quilo, dependendo o lugar pode chegar a R$ 120, mas dentro do trio o cliente pode pagar R$ 59.

Outras carnes, como alcatra, picanha e maminha, também são procuradas pelos clientes. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

No bairro Vera Cruz, o aumento na procura durante a Semana Farroupilha também é visível. Proprietário de um açougue familiar há 15 anos, Cláudio Avila se organiza com antecedência para não deixar os clientes na mão.

— A procura maior é mais próximo do 20 de setembro, mas já percebemos essa movimentação um pouco antes. Nesse corte da costela aumenta em torno de 20% a 30%. Se a gente não se prepara, pode faltar — relata.

Ele destaca ainda que, nesta época, o açougue chega a comprar de 300 a 400 quilos a mais só de costela.

As pessoas acabam levando outros cortes também, mas a costela ganha disparado. CLÁUDIO AVILA Açougueiro

Nos mercados da cidade, por outro lado, a procura pela carne em geral se mantém similar ao restante dos meses do ano, conforme avaliação do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Passo Fundo (Sincogêneros).








