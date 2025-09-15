Cem dias para o Natal: lojas de Passo Fundo antecipam venda de decorações em espaços temáticos

A cem dias para o Natal, guirlandas, luzes coloridas, papais noéis e pinheiros — que chegam a mais de três metros de altura — já ocupam vitrines e corredores de lojas especializadas em Passo Fundo, no norte do Estado.

Em pleno setembro, o comércio antecipou o clima natalino e aposta na procura de consumidores que planejam a decoração com antecedência. A estratégia mostra resultado: os clientes estão indo às compras mais cedo.

Em um atacado no centro da cidade, este é o primeiro ano com um espaço dedicado exclusivamente ao Natal, montado em um antigo depósito. A área foi praticamente transformada na casa do Papai Noel, com árvores iluminadas, casinhas, ursos, renas, soldados e diferentes tipos de enfeites.

— Todos os anos colocamos os artigos à venda nesta época, no final de agosto e início de setembro. A ideia é que o pessoal tenha tempo para pensar, mas eles vêm, olham e já levam — conta a funcionária Marlene Paiva Novelo.

Além da variedade de itens, o local também oferece serviços que facilitam a vida de quem gosta de decorar a casa, mas não tem tempo. A loja monta árvores completas, conforme o gosto dos clientes, e faz a entrega sem custo.

No dia em que a reportagem visitou a loja, Marlene já havia realizado duas entregas enquanto montava outros pinheiros. Os preços variam de acordo com o tamanho e os adornos: há opções de R$ 1 mil, R$ 3 mil e até R$ 8 mil ou mais.

Lojas oferecem serviço de montagem de árvores de Natal. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Em uma loja de decoração na Avenida Brasil, a gerente Luciana da Silva Costa confirma a força da data para movimentar o setor:

— É a melhor época do ano para nós. A gente sempre começa a expor no final de agosto ou início de setembro e a procura aparece de imediato. Mesmo com poucas peças de cada item, já tivemos boas vendas.

A loja também oferece montagem e entrega nas casas e, além do movimento presencial, recebe pedidos pelas redes sociais.

— O pessoal quer se antecipar mesmo, não tem nada a ver com promoção. Hoje tenho só duas árvores em estoque, esperando o restante chegar — disse.

Compra antecipada

Quem já começou a organizar os preparativos para o Natal é a médica Morgana Boeno Volpato. Para ela, o hábito vem de longa data e é uma forma de aproveitar o clima natalino antes de dezembro.

— O Natal sempre foi uma data muito especial para mim e o que mais me motiva a comprar as coisas com antecedência é o simbolismo, que representa família, união e aconchego. A decoração tem esse efeito mágico de transformar a casa e trazer esse espírito para mais perto da gente — avalia.

Apesar de reaproveitar peças com valor afetivo, a dermatologista também gosta de comprar novos enfeites para a decoração do ambiente.