Apenas 0,3% das empresas de Passo Fundo ainda aceitam cheques como forma de pagamento

Uso de cheques caiu 96% em todo o país nos últimos 20 anos. Andrey Popov / stock.adobe.com

Popular na década de 1990, o cheque — que no passado já foi uma das principais formas de pagamento no Brasil — tem sido cada vez menos usado. Hoje é aceito em somente 0,3% das empresas de Passo Fundo, no norte do Estado.

O número representa apenas cinco das 1,5 mil empresas associadas à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Atualmente, o meio de pagamento favorito dos consumidores de Passo Fundo tem sido o cartão de débito, seguido do Pix e do cartão de crédito.

Leia Mais Preparativos para o 20 de setembro impulsionam vendas em Passo Fundo

Os cheques são os menos usados e estão quase desaparecendo. Essa forma de pagamento é mantida apenas por um público muito específico, como aponta o diretor do Serviço Central de Proteção ao Crédito da CDL em Passo Fundo, Valter Ceolin:

— O cheque é pouquíssimo usado. Aparecem principalmente por parte da população que mora na zona rural, ou pessoas mais velhas e mais tradicionais, que estavam acostumadas a usar e mantêm o talão quase como uma tradição, sem aderir aos cartões.

O motivo da queda é simples: tem relação com a praticidade trazida pela tecnologia e a popularização das novas formas de pagamento nos últimos anos. O Pix é o principal exemplo, criado em 2021, já é o meio de pagamento mais difundido entre os brasileiros, de acordo com o Banco Central (BC), superando até mesmo o dinheiro em espécie.

Para os clientes, pagar com cartão ou Pix é imediato. Para os lojistas, significa segurança de que o valor entra na hora.

Já o cheque, por outro lado, pode levar até 48 horas para compensar — e ainda carrega o risco de devolução.

A reportagem de GZH Passo Fundo contatou as empresas que, conforme a CDL, mantêm a forma de pagamento na cidade. Trata-se de óticas, clínicas de saúde e universidades, que informaram aceitar os cheques apenas em casos específicos de clientes assíduos e conhecidos.

Leia Mais Tendências da construção civil: Construimóveis começa neste sábado com atrações para todos os gostos e bolsos

Queda de 96% no país

O panorama local segue um comportamento que vem sendo observado em todo o país. Dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostram que o uso de cheques no Brasil despencou 96% desde 1995, o auge dos pagamentos com os talões. Só no ano passado, o número de cheques compensados caiu 18,4%.

Ainda assim, o cheque resiste em situações pontuais, como em comércios que não oferecem outros meios de pagamento e até mesmo como caução de compra.

— Os cheques ainda são utilizados tanto pela confiança entre clientes e lojistas quanto pela possibilidade de melhores condições de pagamento, como descontos e prazos maiores, além de não exigir limite de crédito — aponta o assessor técnico de Serviços e Segurança Bancária da Febraban, Fabio Takimoto.

Leia Mais Qual é o perfil das indústrias do norte gaúcho?

Entre suas vantagens estão a possibilidade de emissão sem limite de valor, flexibilidade para pagamento e parcelamento sem taxas. No formato de cheque pré-datado, também pode ser emitido para o futuro, com data determinada de cobrança.

O cheque nada mais é do que uma ordem de pagamento à vista, em que o emissor autoriza sua instituição financeira a fazer o repasse de um valor determinado ao beneficiário. Ele era popular nos anos 1990 porque autorizava saques no caixa, transformando um pedaço de papel em dinheiro na conta-corrente ou cédulas.

Em 2023, o Banco Central fez algumas mudanças no padrão do cheque para modernizar e aumentar a segurança do meio de pagamento. Entre as atualizações, estive um novo padrão para combater fraudes, além da inclusão do nome social do usuário nas folhas do meio de pagamento.

Leia Mais Comer fora ou pedir delivery? Se alimentar sem sujar a louça está mais caro em Passo Fundo