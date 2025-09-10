Apenas 0,3% das empresas de Passo Fundo ainda aceitam cheques como forma de pagamento

Popular na década de 1990, o cheque — que no passado já foi uma das principais formas de pagamento no Brasil — tem sido cada vez menos usado. Hoje é aceito em somente 0,3% das empresas de Passo Fundo, no norte do Estado.
O número representa apenas cinco das 1,5 mil empresas associadas à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Atualmente, o meio de pagamento favorito dos consumidores de Passo Fundo tem sido o cartão de débito, seguido do Pix e do cartão de crédito.
Os cheques são os menos usados e estão quase desaparecendo. Essa forma de pagamento é mantida apenas por um público muito específico, como aponta o diretor do Serviço Central de Proteção ao Crédito da CDL em Passo Fundo, Valter Ceolin:
— O cheque é pouquíssimo usado. Aparecem principalmente por parte da população que mora na zona rural, ou pessoas mais velhas e mais tradicionais, que estavam acostumadas a usar e mantêm o talão quase como uma tradição, sem aderir aos cartões.
O motivo da queda é simples: tem relação com a praticidade trazida pela tecnologia e a popularização das novas formas de pagamento nos últimos anos. O Pix é o principal exemplo, criado em 2021, já é o meio de pagamento mais difundido entre os brasileiros, de acordo com o Banco Central (BC), superando até mesmo o dinheiro em espécie.
Para os clientes, pagar com cartão ou Pix é imediato. Para os lojistas, significa segurança de que o valor entra na hora.
Já o cheque, por outro lado, pode levar até 48 horas para compensar — e ainda carrega o risco de devolução.
A reportagem de GZH Passo Fundo contatou as empresas que, conforme a CDL, mantêm a forma de pagamento na cidade. Trata-se de óticas, clínicas de saúde e universidades, que informaram aceitar os cheques apenas em casos específicos de clientes assíduos e conhecidos.
Queda de 96% no país
O panorama local segue um comportamento que vem sendo observado em todo o país. Dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostram que o uso de cheques no Brasil despencou 96% desde 1995, o auge dos pagamentos com os talões. Só no ano passado, o número de cheques compensados caiu 18,4%.
Ainda assim, o cheque resiste em situações pontuais, como em comércios que não oferecem outros meios de pagamento e até mesmo como caução de compra.
— Os cheques ainda são utilizados tanto pela confiança entre clientes e lojistas quanto pela possibilidade de melhores condições de pagamento, como descontos e prazos maiores, além de não exigir limite de crédito — aponta o assessor técnico de Serviços e Segurança Bancária da Febraban, Fabio Takimoto.
Entre suas vantagens estão a possibilidade de emissão sem limite de valor, flexibilidade para pagamento e parcelamento sem taxas. No formato de cheque pré-datado, também pode ser emitido para o futuro, com data determinada de cobrança.
O cheque nada mais é do que uma ordem de pagamento à vista, em que o emissor autoriza sua instituição financeira a fazer o repasse de um valor determinado ao beneficiário. Ele era popular nos anos 1990 porque autorizava saques no caixa, transformando um pedaço de papel em dinheiro na conta-corrente ou cédulas.
Em 2023, o Banco Central fez algumas mudanças no padrão do cheque para modernizar e aumentar a segurança do meio de pagamento. Entre as atualizações, estive um novo padrão para combater fraudes, além da inclusão do nome social do usuário nas folhas do meio de pagamento.